Φωτιά τώρα στα Φιλιατά Θεσπρωτίας
Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κερασοχώρι
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στην τοπική κοινότητα Κερασοχωρίου, του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.
H πυρκαγιά καίει δασική έκταση στο Κερασοχώρι.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
