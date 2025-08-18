Φωτιά τώρα στα Φιλιατά Θεσπρωτίας

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κερασοχώρι


Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στην τοπική κοινότητα Κερασοχωρίου, του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

H πυρκαγιά καίει δασική έκταση στο Κερασοχώρι.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.



