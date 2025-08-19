Φωτιά στη Χίο: Κραυγή αγωνίας από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας-Οι ευθύνες που αναλογούν

Με ξέχειλη απογοήτευση ο αξιωματικός και πραγματογνώμονας, Δημήτρης Λιότσιος, στηλιτεύει τις πρακτικές των αρμοδίων 

Με ξέχειλη απογοήτευση ο αξιωματικός και πραγματογνώμονας, Δημήτρης Λιότσιος, στηλιτεύει τις πρακτικές των αρμοδίων

Αποκαμωμένοι πυροσβέστες στην φωτιά της Χίου 

Τις ευθύνες των αρμοδίων υποδεικνύει ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, Δημήτρης Λιότσιος, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι κώφευσαν στις εκκλήσεις, που έγιναν κατά κόρον πριν οι φλόγες «πνίξουν» πρόσφατα το νησί.

Αφορμή για την παρέμβασή του υπήρξε η συγκινητική φωτογραφία, η οποία έκανε το γύρο του διαδικτύου, και εμφάνιζε αποκαμωμένους πυροσβέστες να έχουν ξαπλώσει στο έδαφος μετά την υπεράνθρωπη προσπάθεια, με προσκεφάλι τους την μάνικα.

Ο ρόλος του στη δίκη για τη φωτιά στο Μάτι

Ο Δημήτρης Λιότσιος δεν είναι ένας άγνωστος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος μεταξύ τόσων άλλων αγνώστων, που δίνουν τιτάνια μάχη.

Ο Δημήτρης Λιότσιος ήταν καταλυτικός παράγοντας για την εξέλιξη της δίκης για την φονική φωτιά στο Μάτι. «Oλοι ήταν ενήμεροι για τα πάντα και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα», ήταν μεταξύ άλλων η κατηγορηματική τοποθέτηση του πραγματογνώμονα, αξιωματικού της Πυροσβεστικής, Δημήτρη Λιότσιου, στη δίκη. Επίσης είχε αναφέρει ότι υπήρχαν σχέδια για απομάκρυνση πληθυσμού, όμως η εισήγηση δεν έγινε ποτέ. Πολλές φορές διατύπωσε τη θέση του ότι υπήρχε χρόνος να σωθούν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής αν γινόταν οργανωμένη απομάκρυνση μέχρι τις 17.30.

λιότσιος

Ο Δημήτρης Λιότσιος, αξιωματικός της Πυροσβεστικής, και πραγματογνώμων

Η φωτιά στη Χίο

Περίπου 70.000 στρέμματα κάηκαν από την πύρινη λαίλαπα που έπληξε το νησί της Χίου μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Με ξέχειλη απογοήτευση ο αξιωματικός και πραγματογνώμονας τόνισε:

«Παρά την προσπάθεια μετάθεσης της ευθύνης, που δεν τους αναλογεί, στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν επηρεαζόμαστε, δεν λυγίζουμε και παραμένουμε στην υπηρεσία των πολιτών»

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Λιότσιου:

Με αφορμή την φωτογραφία που βλέπω πως έκανε τον γύρο του κόσμου, θα ήθελα να διευκρινίσω πως αυτό που αποτυπώνεται δεν είναι πυροσβέστες που κοιμούνται.
Είναι στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν φθάσει στα όρια της εξάντλησης μετά από συνεχόμενη επιχείρηση στο συμβάν, που ξεπερνά κατά πολύ τις 24 ώρες και που προσπαθούν να ανακτήσουν δυνάμεις για να συνεχίσουν την μάχη για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον του τόπου.

Αυτό που δεν γνωρίζετε ίσως, είναι πως μετά την λήξη κάθε συμβάντος, όσο άρτια και αν έχεις εκτελέσει τα καθήκοντά σου, πάντα σκέφτεσαι πως θα ήθελες να μπορούσες να έχεις κάνει περισσότερα. Πάντα σε βαραίνει η κάθε απώλεια.
Προσωπικά θέλω να εκφράσω τον απόλυτο σεβασμό μου σε όλους τους συναδέρφους, είτε ανήκουν στην υπηρεσία Χίου, είτε ήρθαν από άλλες υπηρεσίες να συνδράμουν το έργο μας.

Συναισθάνομαι ακριβώς το ίδιο βάρος.

Ελπίζω μόνο, και οι υπόλοιποι φορείς να αισθάνονται το βάρος που τους αναλογεί.
Εδώ και ένα χρόνο η υπηρεσία και εγώ προσωπικά ως Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νησιού της Χίου έχουμε ενημερώσει θεσμικά, μέσω εγγράφων όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επικινδυνότητα ενώ εγκαίρως είχαμε υποδείξει τις παραλείψεις αλλά και τις ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβούν.

Η υπηρεσία μας συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, περιφρούρησε το νησί, επέβαλε πρόστιμα σε πολίτες που αγνοήσαν τις απαγορεύσεις αλλά και σε δημόσιους φορείς που φάνηκε να μην συμμερίζονται την αγωνία μας και τους φόβους μας.

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.

Παρ' όλα αυτά και παρά την προσπάθεια μετάθεσης της ευθύνης, που δεν τους αναλογεί, στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν επηρεαζόμαστε, δεν λυγίζουμε και παραμένουμε στην υπηρεσία των πολιτών συνεχίζοντας να εκτελούμε τα καθήκοντά μας όπως αυτά ορίζονται τόσο από την θεσμική μας θέση όσο και από την αξιοπρέπειά μας.

