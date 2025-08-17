Φωτιά στη Χίο: 70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν - Αποκαρδιωτική η δορυφορική φωτογραφία του Copernicus

Σχεδόν 70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την τεράστια φωτιά που σάρωσε στο πέρασμά της την Χίο, τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Οι κάτοικοι της Χίου αναφέρουν πως η καταστροφή είναι τεράστια. Η φωτιά άφησε στο πέρασμά της στάχτες και αποκαΐδια. Κτηνοτρόφοι ή αγρότες δεν ξέρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα μιας και το πύρινο μέτωπο ισοπέδωσε δουλειά και περιουσίες που χρειάστηκαν μια ζωή για να χτιστούν.

Συγκεκριμένα, 69.089 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη βορειοδυτική Χίο μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου.

Στον δορυφορικό χάρτη που εκδόθηκε φαίνονται με κίτρινες αποχρώσεις όλες οι περιοχές που επηρεάστηκαν. Οι καταστροφές του πύρινου μετώπου είναι τεράστιες.

Τα νούμερα αυτά δεν αποτελούν εκτάσεις καμένων εκτάσεων, αλλά των επιφανειών στις οποίες εξαπλώθηκαν τα περιστατικά των πυρκαγιών.

Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένεται η συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.