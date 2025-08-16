Φωτιά στη Χίο: Ο χάρτης του Copernicus με το αποκαρδιωτικό μέγεθος της καταστροφής - Εικόνα

Το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη βορειοδυτική Χίο παρουσίασε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Περίπου 70.000 στρέμματα κάηκαν από την πύρινη λαίλαπα που έπληξε το νησί μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής 15/08 και αφορούσε δορυφορική χαρτογράφηση που ολοκληρώθηκε στις 12:12 της Παρασκευής 15/08.

Στον σχετικό χάρτη με κίτρινες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς έως τις 12:12 της Παρασκευής 15/08:

Copernicus

