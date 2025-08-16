Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο - Απομακρύνθηκαν σώοι όλοι οι επιβάτες
Οι τουρίστες μεταφέρονταν από το ξενοδοχείο σε παραλία με το τουριστικό λεωφορείο, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Τρουμπέτα στο νησί της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr από το λεωφορείο αποβιβάστηκαν σώοι όλοι οι επιβάτες - ο αριθμός των οποίων ανέρχεται περίπου στους 50 -.
Οι τουρίστες κατευθύνονταν σε παραλία για μπάνιο, την ώρα που για άγνωστο λόγο το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:39 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Στο νοσοκομείο ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, είχε ατύχημα με μοτοσικλέτα
17:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
16:40 ∙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε στην Αλάσκα - Το επόμενο μεγάλο στοίχημα
16:35 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
L’ Equipe: «Εκτός Eurobasket ο Βενσάν Πουαριέ»
15:33 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πρώτα βροχές, μετά πολλή ζέστη - 48ωρο με αλλαγές
08:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου
16:40 ∙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ