Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο - Απομακρύνθηκαν σώοι όλοι οι επιβάτες

Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Τρουμπέτα στο νησί της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr από το λεωφορείο αποβιβάστηκαν σώοι όλοι οι επιβάτες - ο αριθμός των οποίων ανέρχεται περίπου στους 50 -.

Οι τουρίστες κατευθύνονταν σε παραλία για μπάνιο, την ώρα που για άγνωστο λόγο το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.