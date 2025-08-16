Φωτιά τώρα στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο και δεν υπάρχει απειλή για σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης