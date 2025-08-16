Φωτιά τώρα στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
Επί τόπου η Πυροσβεστική
Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο και δεν υπάρχει απειλή για σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.
