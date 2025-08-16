Φωτιά τώρα στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί

Επί τόπου η Πυροσβεστική 

Newsbomb

Φωτιά τώρα στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο και δεν υπάρχει απειλή για σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:51ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα - Έπεσε σε επικίνδυνο σημείο σε μονοπάτι

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Παναγία Σουμελά: Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 23 Αυγούστου - Γιατί δεν έγινε τον 15Αύγουστο

17:42LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Χριστίνα Σάλτη - Πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο στο νοσοκομείο

17:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στο νοσοκομείο ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, είχε ατύχημα με μοτοσικλέτα

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Σκέρτσου για τις διακοπές των Ελλήνων: Το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε μια στατιστική και πολιτική λαθροχειρία

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δεδομένα - New York Times: Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Τι ζήτησε ο Πούτιν

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο - Απομακρύνθηκαν σώοι όλοι οι επιβάτες

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο άνδρες που υποδύονταν τους «λογιστές» - Εξιχνιάστηκαν 7 απάτες στην Αττική

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Γερουσιαστής Γκράχαμ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πριν τα Χριστούγεννα αν συναντηθούν Τραμπ, Ζελένσκι και Πούτιν

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βιντεοδιάσκεψη από τη «Συμμαχία των Προθύμων»

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ναυαγοσώστρια έσωσε δίχρονο κοριτσάκι που έπλεε χωρίς τις αισθήσεις του

16:40ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε στην Αλάσκα - Το επόμενο μεγάλο στοίχημα 

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

L’ Equipe: «Εκτός Eurobasket ο Βενσάν Πουαριέ»

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας, καλύτερη η εικόνα στον Πύργο - Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Λάρισα

16:28LIFESTYLE

Αναστασία Γιούσεφ: «Λένε ανακριβή στοιχεία για το όνομά μου, έχω ενημερώσει την δικηγόρο μου»

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Δημοσίευσε βίντεο με αμερικανικά μαχητικά να συνοδεύουν το αεροπλάνο του Πούτιν

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μια σπάνια συνάντηση με τον μυθικό φουρόγατο στα Λευκά Όρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δεδομένα - New York Times: Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Τι ζήτησε ο Πούτιν

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος Αλβανός που έσωσε το πρόβατο από τη φωτιά στην Πάτρα: «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία - Ξετυλίγονται οι λεπτομέρειες

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο - Απομακρύνθηκαν σώοι όλοι οι επιβάτες

15:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτα βροχές, μετά πολλή ζέστη - 48ωρο με αλλαγές

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μια σπάνια συνάντηση με τον μυθικό φουρόγατο στα Λευκά Όρη

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η ευγονική ξανάρχεται: Στη Silicon Valley, η «κάστα» των πλουσίων κάνει προγεννητικό έλεγχο και IQ τεστ, με στόχο πιο έξυπνα μωρά

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Δημοσίευσε βίντεο με αμερικανικά μαχητικά να συνοδεύουν το αεροπλάνο του Πούτιν

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Παναγία Σουμελά: Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 23 Αυγούστου - Γιατί δεν έγινε τον 15Αύγουστο

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα βγει από το ψυχιατρείο - Τι απαντά ο δικηγόρος του

15:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μακριά απ’ την πραγματικότητα τα τούρκικα ΜΜΕ: Δεν θα αγωνιστεί με την μπλε φανέλα η Σαμσουνσπόρ

17:42LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Χριστίνα Σάλτη - Πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο στο νοσοκομείο

10:08WHAT THE FACT

Σε ποιο ελληνικό εστιατόριο η χωριάτικη σαλάτα κοστίζει 24 δολάρια, τα φασόλια 52 και ο μπακλαβάς 19

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας, καλύτερη η εικόνα στον Πύργο - Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Λάρισα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ