Μαίνεται η φωτιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας, καλύτερη η εικόνα στον Πύργο - Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Λάρισα

Έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έκαψαν σπίτια, περιουσίες και πολλές χιλιάδες στρέμματα, η Αχαΐα δοκιμάζεται εκ νέου από τα πύρινα μέτωπα, καθώς από το μεσημέρι μαίνεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάρτζι.

Μάλιστα για την πυρκαγιά εστάλη και μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 112



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν απειλή κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν

Οριοθετημένη η φωτιά στον Ελαιώνα Πύργου

Βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε από το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στον Ελαιώνα Πύργου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Φωτιά στο Περιγιάλι Κορίνθου

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Περιγιάλι Κορινθίας σε καλαμιές σε κατοικημένη περιοχή μέσα στο ρέμα. Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες με έξι οχήματα και εθελοντές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους.

Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Λάρισα

Φωτιά είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου σε χωματερή κοντά στο χωριό Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ, δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ωστόσο σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο και δεν προκαλεί ανησυχία.

