Λάρισα: Σε συναγερμό η Πυροσβεστική για φωτιά σε χωματερή στη Χάλκη, δίπλα στην Εθνική Οδό

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λάρισα για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, μεσημέρι Σαββάτου σε χωματερή κοντά στο χωριό Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ, δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει έξι οχήματα της Πυροσβεστικής καθώς και η Αστυνομία, για την εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο της Νίκαιας της ΠΑΘΕ, στην παλιά εθνική οδό, καθώς οι πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την ΠΑΘΕ.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

