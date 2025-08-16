Λάρισα: Σε συναγερμό η Πυροσβεστική για φωτιά σε χωματερή στη Χάλκη, δίπλα στην Εθνική Οδό
Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λάρισα για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, μεσημέρι Σαββάτου σε χωματερή κοντά στο χωριό Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ, δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει έξι οχήματα της Πυροσβεστικής καθώς και η Αστυνομία, για την εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο της Νίκαιας της ΠΑΘΕ, στην παλιά εθνική οδό, καθώς οι πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την ΠΑΘΕ.
Με πληροφορίες από onlarissa.gr
