Χανιά: 45χρονη στο νοσοκομείο ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου με τραύμα από μαχαίρι στον θώρακα

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, με θύμα μια γυναίκα 45 ετών.

Όπως περιγράφει σε ανάρτηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ. Γιώργου Μπέα στο Facebook, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου εισήχθη στο νοσοκομείο μια γυναίκα 45 ετών με τραύμα από μαχαίρι στον θώρακα.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να της προσφέρει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πάντως το περιστατικό ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από flashnews.gr

