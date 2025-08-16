Φωτιά τώρα στην Ηλεία – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες, ενεργοποιήθηκε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Μαλαπάσι του δήμου Πύργου, καίγοντας χορτολιβαδική έκταση και έχοντας ήδη επεκταθεί σε ελαιώνες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε σπίτια, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για οριοθετηθεί το μέτωπο, ενώ έχουν κληθεί και ενισχύσεις, καθώς η φωτιά παρουσιάζει επικίνδυνη δυναμική.

Ειδοποίηση από το 112

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Βυτιναίικα και Ελαιώνα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βυτιναίικα και Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

