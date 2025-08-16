Πάτρα: Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα
Ο πυροσβέστης υπεβλήθη σε χειρουργείο, έχει υποστεί, επίσης, κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο
Σοβαρά τραυματίστηκε ο πυροσβέστης στην Πάτρα που έπεσε στη χαράδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της αναζωπύρωσης στου Μπάλα.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο πυροσβέστης έχει σπάσει το δεξί γόνατό του, το οποίο χειρουργήθηκε, έχει κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο. Η αποκατάστασή του θα διαρκέσει μήνες.
Να θυμίσουμε ότι η πτώση του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώ ανασύρθηκε από την χαράδρα στο βουνό μετά από επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.
