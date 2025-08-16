Χαλκιδική: Νεκρός λουόμενος στα Νέα Πλάγια

Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από παραλία της Χαλκιδικής το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου.

Πιο συγκεκριμένα, στον άτυχο 56χρονο που βρισκόταν σε παραλία στα Νέα Πλάγια, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης