Mystreet: Το εργαλείο για να επιτηρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι - Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες

Στα χέρια των πολιτών βρίσκεται ένα εργαλείο για την επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τέθηκε σε λειτουργία, η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή MyStreet για καταγγελίες σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μια εφαρμογή, που στοχεύει στη διαφάνεια, την ενίσχυση της εποπτείας και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στην επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, ειδικά όσον αφορά στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Το MyStreet κινείται στα πρότυπα της επιτυχημένης εφαρμογής MyCoast, η οποία συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην παραχώρηση των αιγιαλών, καθώς και στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συγχρόνως, έχει και θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μισοί δεν έχουν άδεια για τραπεζοκαθίσματα

Πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέδειξε ότι το 50% των καταστημάτων που βγάζουν στους κοινόχρηστους χώρους τραπεζοκαθίσματα, δεν έχει άδεια από τους δήμους και το 27% των καταστημάτων που έχουν πάρει άδεια την παραβιάζει καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια.

Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε έκθεση ελέγχου που πραγματοποίησε σε 14 δήμους σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε 14 δήμους και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 476 καταστήματα. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 237 καταστήματα (ποσοστό 50%) καταλάμβαναν κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια και 129 καταστήματα (ποσοστό 27%) καταλάμβαναν κοινόχρηστο χώρο καθ' υπέρβαση της σχετικής άδειας, με το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 77%.