Ρόδος: Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο 

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στο λούνα παρκ της Κρεμαστής, όταν το παιχνίδι στο οποίο βρίσκονταν («τάψι») έσπασε.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, πρόκειται για την 64χρονη εκπρόσωπο της επιχείρησης και τον 42χρονο χειριστή του παιχνιδιού, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία.

Και οι δύο κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να αναμένεται να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σε τρόμο μετατράπηκε για τέσσερα άτομα η χαρά του πανηγυριού και του λούνα παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν ένα κάθισμα από το παιχνίδι «ταψί» έσπασε με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν στο έδαφος

Οι εικόνες από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα προκαλούν τρόμο αλλά και πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Τέσσερα άτομα ηλικίας από 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «τάψι», αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν προς τα πίσω και να τραυματιστούν ελαφρά.

Οι επιβαίνοντες είχαν πραγματικά άγιο, καθώς η πτώση έγινε στο άνοιγμα που υπήρχε εκεί και δεν χτύπησαν στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, έχει σφραγιστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα-παιχνίδι του λούνα παρκ, ενώ έχει τεθεί αίτημα στον δήμο Ρόδου για αναστολή της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Τον Αύγουστο του 2024, ένας 19χρονος είχε χάσει τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας και των αδελφών του, όταν εκφενδονίστηκε από το παιχνίδι «crazy dance» σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής.

