Ρόδος: Προσποιήθηκε τον λογιστή της εταιρείας και της «άρπαξε» πάνω από 2.500 ευρώ

Μία ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα νεαρή εργαζόμενη ερευνά η Ελληνική Αστυνομία στη Ρόδο. Η κοπέλα εξαπατήθηκε από άγνωστο δράστη, ο οποίος, προσποιούμενος τον λογιστή της επιχείρησης όπου εργάζεται, απέσπασε από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς συνολικό ποσό 2.598 ευρώ, όπως μεταδίδει η «Δημοκρατική της Ρόδου».

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και βρίσκεται υπό προανάκριση.

Τη 12η Αυγούστου 2025, περίπου στις 17:00, η 29χρονη δέχθηκε κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της επιχείρησης όπου εργάζεται. Ο άγνωστος καλών, χρησιμοποιώντας κινητό, συστήθηκε ως ο λογιστής της εταιρείας και την ενημέρωσε ότι επρόκειτο να πιστωθούν στον λογαριασμό της διάφορα επιδόματα. Με πειστική προσέγγιση και εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη της, ο δράστης την έπεισε να του γνωστοποιήσει τα πλήρη τραπεζικά στοιχεία της.

Αμέσως μετά, από τον λογαριασμό της παθούσας μεταφέρθηκε το ποσό των 2.100 ευρώ σε άλλον λογαριασμό.

Επιπλέον, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει 380 ευρώ και 118 ευρώ από δεύτερο λογαριασμό με αποδέκτη λογαριασμό της εφαρμογής Payzy.

Η συνολική ζημία ανέρχεται σε 2.598 ευρώ.

Το ίδιο βράδυ, στις 20:55, η νεαρή γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, όπου υπέβαλε έγκληση κατά αγνώστων για παράβαση του άρθρου 386 Π.Κ. («Απάτη με υπολογιστή»).

Η συγκεκριμένη υπόθεση φέρει χαρακτηριστικά των τηλεφωνικών απατών που καταγράφονται όλο και συχνότερα στην Ελλάδα:

Ο δράστης καλεί το θύμα σε επαγγελματικό ή προσωπικό τηλέφωνο.

Προσποιείται πρόσωπο εμπιστοσύνης (λογιστή, τραπεζικό υπάλληλο, φορέα του Δημοσίου).

Επικαλείται άμεση οικονομική ωφέλεια (π.χ. επίδομα, επιστροφή φόρου).

Ζητά τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης, τους οποίους χρησιμοποιεί για άμεση μεταφορά χρημάτων.

Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνονται οι συναλλαγές, καθιστά δύσκολη την ανάκτηση των ποσών.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, με συνεργασία και άλλων υπηρεσιών της Αστυνομίας στο νησί.

Ήδη, έχουν καταγραφεί οι λογαριασμοί και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ διερευνάται η πιθανότητα ο δράστης να είναι μέλος ευρύτερου κυκλώματος ηλεκτρονικής απάτης.