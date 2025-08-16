Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Τρομακτικό βίντεο
Ένα κάθισμα από το «ταψί» έσπασε με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν στο έδαφος
Λίγο έλειψε να γίνει τραγωδία σε λούνα παρκ στη Ρόδο τον Δεκαπενταύγουστο. Τέσσερα άτομα εκσενδονίστηκαν από το λεγόμενο «ταψί» την ώρα που αυτό ήταν σε κίνηση.
Ένα κάθισμα από το «ταψί» έσπασε με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν στο έδαφος. Ευτυχώς, κάποιος δεν τραυματίστηκε και τα τέσσερα άτομα που έπεσαν, ήταν πολύ τυχερά.
Τον Αύγουστο του 2024, ένας 19χρονος είχε χάσει τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας και των αδελφών του, όταν εκφενδονίστηκε από το παιχνίδι «crazy dance» σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής.
