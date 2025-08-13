Πέντε συνήθειες που βλάπτουν σοβαρά τα δόντια - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ο πάγος είναι από τους πιο συχνούς «ένοχους» για σπασμένα δόντια

Newsbomb

Πέντε συνήθειες που βλάπτουν σοβαρά τα δόντια - Οδοντίατροι προειδοποιούν
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ορισμένες καθημερινές συνήθειες, ακόμη και φαινομενικά αθώες, μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά στα δόντια απ’ ό,τι νομίζετε, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Ακολουθούν πέντε από τις πιο συνηθισμένες, σύμφωνα με τους ειδικούς:

1. Μάσημα πάγου

Ο πάγος είναι από τους πιο συχνούς «ένοχους» για σπασμένα δόντια. «Το μάσημα πάγου είναι γνωστό για μικρές φθορές στο σμάλτο των δοντιών», εξηγεί η Δρ. Νταϊάνα Νγκουγιέν, επικεφαλής Γενικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο. Αυτές οι μικρές φθορές μπορεί να εξελιχθούν σε μεγαλύτερες ρωγμές που αργότερα απαιτούν απονευρώσεις, στεφάνες ή ακόμη και εξαγωγή.

Οι οδοντίατροι συνιστούν επίσης να αποφεύγετε να μασάτε καπάκια ή στυλό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει επαναλαμβανόμενο τραύμα στα δόντια. «Πρόσφατα αντιμετώπισα ασθενή που έσπασε μπροστινό δόντι προσπαθώντας να βγάλει το καπάκι ενός μαρκαδόρου», αναφέρει η Δρ. Νατάσα Φλέικ, πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Ενδοδοντολόγων.

2. Συνεχές ρούφηγμα ενεργειακών ποτών

Τα ενεργειακά ποτά είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για τα δόντια ακόμη πιο πολύ από την κόλα, σύμφωνα με μελέτη επειδή περιέχουν συχνά υψηλότερα επίπεδα οξέων που διαβρώνουν το σμάλτο.

«Είναι πραγματικά καταστροφικά», λέει η Δρ. Ευγκένα Στέφαν, αναπληρώτρια κοσμήτορας Κλινικών Υποθέσεων στη Σχολή Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο. «Και το χειρότερο είναι ότι πολλοί τα πίνουν σιγά-σιγά όλη μέρα, λούζοντας τα δόντια τους με οξύ και ζάχαρη».

Το ίδιο ισχύει για τα αναψυκτικά και τον καφέ, εξηγεί ο Δρ. Κάρλος Γκονθάλεθ-Καμπέθας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Καλύτερα να τα καταναλώνετε μέσα σε 5–10 λεπτά και μετά να πίνετε ή να ξεπλένετε με νερό.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση, μην βουρτσίζετε αμέσως μετά την κατανάλωση όξινων τροφών ή ποτών περιμένετε μία ώρα, ώστε το σάλιο να επανασκληρύνει το σμάλτο και να εξουδετερώσει την οξύτητα.

3. Χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου (vaping)

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την στοματική υγεία, αλλά υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ασφαλέστερο. «Όταν ατμίζετε, εισπνέετε νικοτίνη και άλλες χημικές ουσίες», λέει η Δρ. Νγκουγιέν. Η νικοτίνη αυξάνει την ανάπτυξη βακτηρίων και πλάκας, ενώ μελέτη του 2020 έδειξε ότι όσοι ατμίζουν έχουν λιγότερο υγιές στοματικό μικροβίωμα από όσους δεν κάπνισαν ποτέ.

4. Οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο

Ο Δρ. Γκονθάλεθ-Καμπέθας εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη τάση αποφυγής φθορίου. «Η οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο τερηδόνας», προειδοποιεί. Το φθόριο ενισχύει το σμάλτο και αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων.

Η αποφυγή του, λέει, «μας γυρίζει σε εποχές που η τερηδόνα ήταν ανεξέλεγκτη και οι άνθρωποι φορούσαν οδοντοστοιχίες από σχετικά μικρή ηλικία».

5. Βούρτσισμα δοντιών πριν την επίσκεψη στον οδοντίατρο

Μπορεί να μην είναι ζήτημα υγείας, αλλά είναι θέμα ευγένειας. «Μερικές φορές βλέπω ακόμη και τι έφαγε ο ασθενής για μεσημεριανό», λέει χαριτολογώντας η Δρ. Στέφαν. «Προτιμώ να βλέπω τα δόντια τους, όχι το φαγητό που έχει μείνει πάνω τους».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στη Νίσυρο

20:50ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Κοντά σε σπίτια η φωτιά στην Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Φιλιππιάδα και Χίο - Αποσύρθηκαν τα εναέρια μέσα

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Ζάκυνθο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

20:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

20:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία πλησιάζει λένε οι Αμερικάνοι - Η ημερομηνία... ορόσημο του GFS

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών

20:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αλλάζουν «χέρια» οι Μπλέιζερς με περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πρόστιμο στον υπουργό Εξωτερικών γιατί... ψάρεψε με τον Τζέι Ντι Βανς χωρίς να εκδώσει άδεια

20:26ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα: Πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Κερατέα - Νεκρή μια 61χρονη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Live χάρτης των εκκενώσεων - Δείτε τις περιοχές που έχουν λάβει μηνύματα από το «112»

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: «Καίγεται η πόλη μας από την ανικανότητά τους» - Ξέσπασμα Πελετίδη

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα εκκένωσης σε 3 περιοχές της Πάτρας

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα - Περιφερειάρχης: Να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

20:03ΥΓΕΙΑ

Οι καρδιολόγοι απαντούν: αυτός είναι ο αριθμός των αυγών που πρέπει να τρώτε καθημερινά για να «δώσετε» χρόνια ζωής στην καρδιά σας

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρουί Βιτόρια: «Πρόκληση για μας η Σαχτάρ, μας δίνει ώθηση και έξτρα κίνητρο»

19:55WHAT THE FACT

Πέντε συνήθειες που βλάπτουν σοβαρά τα δόντια - Οδοντίατροι προειδοποιούν

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου - Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στη Νίσυρο

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

20:50ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Κοντά σε σπίτια η φωτιά στην Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Φιλιππιάδα και Χίο - Αποσύρθηκαν τα εναέρια μέσα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Βρώμικο» μυστήριο σε πολυτελές ξενοδοχείο - Κολυμπούσε και αφόδευε στην πισίνα - Αναγκάστηκαν να καλέσουν τις αρχές

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα: Πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Κερατέα - Νεκρή μια 61χρονη

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου - Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία πλησιάζει λένε οι Αμερικάνοι - Η ημερομηνία... ορόσημο του GFS

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 12χρονη στην Ινδία: Βιάστηκε από 200 άνδρες σε 3 μήνες - Η τραγική απόφασή της

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν η πρώτη συνάντηση πάει καλά, θα υπάρξει και δεύτερη με τον Ζελένσκι» - Αν ο Πούτιν δεν σταματήσει τον πόλεμο θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε πτήση της Ryanair μετά από καβγά - Όλα ξεκίνησαν από... κλάμα μωρού

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Live χάρτης των εκκενώσεων - Δείτε τις περιοχές που έχουν λάβει μηνύματα από το «112»

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πάτρα: Νέο μήνυμα εκκένωσης στα προάστια της πόλης

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

20:26ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ