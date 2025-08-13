Πέντε συνήθειες που βλάπτουν σοβαρά τα δόντια - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ορισμένες καθημερινές συνήθειες, ακόμη και φαινομενικά αθώες, μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά στα δόντια απ’ ό,τι νομίζετε, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Ακολουθούν πέντε από τις πιο συνηθισμένες, σύμφωνα με τους ειδικούς:

1. Μάσημα πάγου

Ο πάγος είναι από τους πιο συχνούς «ένοχους» για σπασμένα δόντια. «Το μάσημα πάγου είναι γνωστό για μικρές φθορές στο σμάλτο των δοντιών», εξηγεί η Δρ. Νταϊάνα Νγκουγιέν, επικεφαλής Γενικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο. Αυτές οι μικρές φθορές μπορεί να εξελιχθούν σε μεγαλύτερες ρωγμές που αργότερα απαιτούν απονευρώσεις, στεφάνες ή ακόμη και εξαγωγή.

Οι οδοντίατροι συνιστούν επίσης να αποφεύγετε να μασάτε καπάκια ή στυλό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει επαναλαμβανόμενο τραύμα στα δόντια. «Πρόσφατα αντιμετώπισα ασθενή που έσπασε μπροστινό δόντι προσπαθώντας να βγάλει το καπάκι ενός μαρκαδόρου», αναφέρει η Δρ. Νατάσα Φλέικ, πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Ενδοδοντολόγων.

2. Συνεχές ρούφηγμα ενεργειακών ποτών

Τα ενεργειακά ποτά είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για τα δόντια ακόμη πιο πολύ από την κόλα, σύμφωνα με μελέτη επειδή περιέχουν συχνά υψηλότερα επίπεδα οξέων που διαβρώνουν το σμάλτο.

«Είναι πραγματικά καταστροφικά», λέει η Δρ. Ευγκένα Στέφαν, αναπληρώτρια κοσμήτορας Κλινικών Υποθέσεων στη Σχολή Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο. «Και το χειρότερο είναι ότι πολλοί τα πίνουν σιγά-σιγά όλη μέρα, λούζοντας τα δόντια τους με οξύ και ζάχαρη».

Το ίδιο ισχύει για τα αναψυκτικά και τον καφέ, εξηγεί ο Δρ. Κάρλος Γκονθάλεθ-Καμπέθας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Καλύτερα να τα καταναλώνετε μέσα σε 5–10 λεπτά και μετά να πίνετε ή να ξεπλένετε με νερό.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση, μην βουρτσίζετε αμέσως μετά την κατανάλωση όξινων τροφών ή ποτών περιμένετε μία ώρα, ώστε το σάλιο να επανασκληρύνει το σμάλτο και να εξουδετερώσει την οξύτητα.

3. Χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου (vaping)

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την στοματική υγεία, αλλά υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ασφαλέστερο. «Όταν ατμίζετε, εισπνέετε νικοτίνη και άλλες χημικές ουσίες», λέει η Δρ. Νγκουγιέν. Η νικοτίνη αυξάνει την ανάπτυξη βακτηρίων και πλάκας, ενώ μελέτη του 2020 έδειξε ότι όσοι ατμίζουν έχουν λιγότερο υγιές στοματικό μικροβίωμα από όσους δεν κάπνισαν ποτέ.

4. Οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο

Ο Δρ. Γκονθάλεθ-Καμπέθας εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη τάση αποφυγής φθορίου. «Η οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο τερηδόνας», προειδοποιεί. Το φθόριο ενισχύει το σμάλτο και αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων.

Η αποφυγή του, λέει, «μας γυρίζει σε εποχές που η τερηδόνα ήταν ανεξέλεγκτη και οι άνθρωποι φορούσαν οδοντοστοιχίες από σχετικά μικρή ηλικία».

5. Βούρτσισμα δοντιών πριν την επίσκεψη στον οδοντίατρο

Μπορεί να μην είναι ζήτημα υγείας, αλλά είναι θέμα ευγένειας. «Μερικές φορές βλέπω ακόμη και τι έφαγε ο ασθενής για μεσημεριανό», λέει χαριτολογώντας η Δρ. Στέφαν. «Προτιμώ να βλέπω τα δόντια τους, όχι το φαγητό που έχει μείνει πάνω τους».