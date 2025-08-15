Φωτιά στην Πάτρα: Σοβαρό ατύχημα με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα

Αγωνιώδεις στιγμές σημειώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μπάλα της Πάτρας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση των τελευταίων μικρών εστιών που εξακολουθούσαν να καπνίζουν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ, οι οποίοι τον ανέσυραν με επιτυχία. Ο τραυματισμός του εντοπίζεται στο πόδι, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα της διάσωσης, το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή, καθώς όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα.