Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb

Μιλώντας στο Newsbomb, κάτοικοι της καμένης Πάτρας περιγράφουν με σπασμένη φωνή τον πόνο και την απώλεια που αφήνει πίσω της η φωτιά, η οποία κατακαίει για τρίτη συνεχόμενη μέρα την περιοχή τους 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Δεν ξέρουμε τι θα απογίνει η ζωή μας… όλα κάηκαν», με αυτά τα λόγια περιγράφουν οι κάτοικοι την επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα.

Η φωτιά στην Πάτρα και στις γύρω περιοχές έχει αφήσει πίσω της καμμένα τοπία, ανυπολόγιστες καταστροφές και τραυματίες, ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται.

Μιλώντας στο Newsbomb, κάτοικοι της καμένης Πάτρας, που βλέπουν τη φωτιά να κατακαίει για τρίτη ημέρα την περιοχή τους, περιέγραψαν με σπασμένη φωνή τον πόνο και την απώλεια που βιώνουν.

Η Χαρίκλεια Παναγιωτοπούλου, με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε: «Χάσαμε το σπίτι μας, τη ζωή μας ολόκληρη. Είμαστε ζωντανοί, και αυτό είναι η μόνη μας παρηγοριά. Το παιδί μου κάηκε, είναι καλά, έχει καεί στο πρόσωπο και τα χέρια, λαμβάνει θεραπεία. Στην προσπάθειά του να φύγει, η φωτιά τον περικύκλωσε, τον απεγκλώβισε η πυροσβεστική. Δεν υπάρχει λέξη να περιγράψει τον τρόμο και την αίσθηση αδυναμίας που νιώσαμε».

0027fa35-ee48-437a-b92c-ad38fe857bfb.jpg

Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος είπε: «Κάηκε η εκκλησία μας, τα σπίτια μας, οι περιουσίες μας. Ο αδερφός μου είναι στο νοσοκομείο, του έκαναν χειρουργείο στο χέρι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει… το σπίτι μας, το πατρικό μας, καταστράφηκε ολοσχερώς. Κάθε γωνιά του χωριού μου θυμίζει παιδικά χρόνια, αναμνήσεις και στιγμές που τώρα έγιναν στάχτη».

9690c131-7e72-462a-83a7-35ec934ccbdd.jpg

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος περιέγραψε την κατάσταση ως εξής: «Κάηκε ό,τι είχαμε. Το σπίτι μας είναι πλέον ακατοίκητο. Είμαστε άυπνοι, κουρασμένοι, ψυχολογικά και σωματικά εξαντλημένοι. Κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε μόνο στάχτες και καμένα αντικείμενα. Δεν είναι μόνο τα σπίτια… είναι οι ζωές μας, οι αναμνήσεις μας, η καθημερινότητά μας που εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες».

a216d5c6-52be-4f7f-9cf4-914e77b8d8f7.jpg

Με «σπασμένη» φωνή, μιλώντας στο Newsbomb, ο κύριος Τάσος Σκέρτζος περιέγραψε τη σκηνή που αντίκρισε και τη μάχη που έδωσε μαζί με άλλους κατοίκους.

20444e8a-83f8-4f2b-8e68-087cbb4d4e9b.jpg

«Η εκκλησία του χωριού μας στα Μοιραίικα χτίστηκε το 1895 με κόπο και αγώνα. Ο παππούς μου παραχώρησε το προαύλιο όπου βρίσκεται. Εδώ έχω αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής… Από μικρό παιδί έτρεχα να χτυπήσω την καμπάνα στις γιορτές. Προχθές, ο δυνατός αέρας δεν μας άφησε να μεταφέρουμε ούτε τις εικόνες της Παναγίας, τα βλέπαμε όλα να καίγονται και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», ανέφερε στο Newsbomb.gr ο κύριος Τάσος.

92c1902e-e65b-42ca-8951-93ecf3b1588b.jpg

«Δεν ξέρω πού θα πάμε αύριο να γιορτάσουμε, ίσως απλώς να ανάψουμε ένα κεράκι κάπου αλλού. Είναι απίστευτο… προπαραμονή της Παναγίας και καταστράφηκαν όλα. Έχασα πενήντα ζώα, η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Εδώ βάφτισαν οι γονείς μας, εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Είναι ο χώρος που ερχόμασταν και καθόμασταν κάθε μέρα, να μιλήσουμε, να πιούμε έναν καφέ μετά τη λειτουργία. Σήμερα βλέπω μόνο στάχτες, καμένα ξύλα και σπασμένα τζάμια. Η μυρωδιά της καμένης πέτρας δεν φεύγει, πονάμε, θέλουμε να την ξαναφτιάξουμε».

f8d6b17a-4fdb-40b5-bbab-49067bc0e9e9.jpg

«Κάθε φορά που βλέπουμε τα καμένα σπίτια και τα δέντρα, νιώθουμε πως μας πήραν ένα κομμάτι από την ψυχή μας», λένε πολλοί από τους πυρόπληκτους, ενώ άλλοι προσπαθούν να βρουν κουράγιο για να ξαναφτιάξουν ό,τι χάθηκε.

