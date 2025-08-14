Μόλις ένα κλιμάκιο στην Πάτρα για την καταγραφή ζημιών από τη φωτιά
Οι ελεγκτές έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών από τις 08:00
Ελέγχους για την καταλληλότητα των κτηρίων μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην Πάτρα πραγματοποιούν οι ελεγκτές του κλιμακίου Κλιματικής Κρίσης.
Όπως μπορείτε να δείτε από τη φωτογραφία ντοκουμέντο του Newsbomb.gr, οι ελεγκτές έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών από τις 08:00. Στον οικισμό Μυραίικα κάηκαν από την πύρινη λαίλαπα 15 σπίτια. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι υπάρχει μόλις ένα κλιμάκιο για όλη την Πάτρα.
