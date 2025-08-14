Από αυτό το σημείο ξεκίνησε η φωτιά στα Σιχαινά Αχαΐας

Σε αυτό το σημείο ξεκίνησε η φωτιά στα Σίχαινα Αχαΐας

Το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας ήρθε στη δημοσιότητα.

Η φωτιά, που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης και για την οποία συνελήφθησαν δύο νεαροί, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έκαψε χιλιάδες στρέμματα.

