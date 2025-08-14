Φωτιά στη Δροσιά: Αποτυπώματα σεσημασμένου Αλβανού στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρήκε πολίτης

Αποτυπώματα ενός Αλβανού, σεσημασμένου σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN και της αστυνομικής συντάκτριας, Μίνας Καραμήτρου, εντοπίστηκαν στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε από πολίτη στη Δροσιά, πριν από μερικές ημέρες.

Τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό είχε εντοπίσει πολίτης την περασμένη Τρίτη, όταν περπατούσε σε περιοχή της Δροσιάς.

Ο μηχανισμός αποτελείτο από δύο γκαζάκια, ένα μπουκάλι με βενζίνη και ένα μικρό κερί.

Διαβάστε επίσης