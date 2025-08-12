Βρέθηκαν γκαζάκια στη Δροσιά - Αναζητείται ένας άνδρας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία για τον εντοπισμό ενός άνδρα που φέρεται να άφησε εμπρηστικό μηχανισμό μέσα σε δάσος στην περιοχή της Δροσιάς.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε στην περιοχή της Δροσιάς ένας εμπρηστικός μηχανισμός που αποτελούνταν από δύο γκαζάκια που ήταν δεμένα μεταξύ τους με μονωτική ταινία, φυτίλι και ένα μπουκάλι που πιθανόν περιείχε βενζίνη.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που εντοπίστηκε στην περιοχή της Δροσιάς

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και την προσαγωγή του άνδρα προκειμένου να διευκρινιστεί αν ήταν εκείνος που άφησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Στο σημείο που εντοπίστηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός μεταβαίνει αυτή τη στιγμή κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

