Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη στην περιοχή της Μονής Λειμώνος - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στη Μυτιλήνη σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Μονής Λειμώνος.

Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η φωτιά έκαψε 5 στρέμματα από χαμηλή βλάστηση, αστιβιές και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

