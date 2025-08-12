Δροσιά Αττικής: Προσαγωγή υπόπτου για τον εμπρητικό μηχανισμό που βρέθηκε σε δάσος

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου προχώρησε η Αστυνομία μετά την καταγγελία ενός πολίτη που εντόπισε στην οδό 1ης Μαΐου στην περιοχή της Δροσιάς, στην Αττική, έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός περισυνελέγη από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών και μεταφέρθηκε στα γραφεία για περαιτέρω έρευνα.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που εντοπίστηκε στην περιοχή της Δροσιάς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν ο ύποπτος που προσήχθη από τις Αρχές για την απόπειρα εμπρησμού έχει σχέση με την υπόθεση καθώς οι έρευνες είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών, μετά την εξέταση του υπόποτου.

Διαβάστε επίσης