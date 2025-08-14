Γεωργιάδης: «Μόνη λύση η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών»

«Λυπούμαι που το λέω αλλά η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών είναι η μόνη λύση πλέον» σχολίασε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λίγα λεπτά μετά τη σύλληψη του 19χρονου που ομολόγησε εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του «από τη φωτιά αυτή κινδύνευσε κόσμος, αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε ένα νοσοκομείο, μεταφέραμε ασθενείς στο Ρίο, δημιουργήθηκε αναστάτωση και στο Ρίο».

«Και όλα αυτά γιατί; Διότι ένας 19χρονος, αποφάσισε να καταστρέψει την ζωή του και να περάσει τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής του στην φυλακή, ποιος ξέρει για ποιον λόγο. Λυπούμαι που το λέω αλλά η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών είναι η μόνη λύση πλέον» καταλήγει στην ανάρτηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης.