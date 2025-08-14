Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοί είναι οι εμπρηστές που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στα Συχαινά

Αυτοί είναι οι δύο εμπρηστές που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Συχαινά. Όπως μπορείτε να δείτε από τις αποκλειστικές φωτογραφίες του Newsbomb.gr, οι δύο νεαροί - ο 19χρονος που ομολόγησε τη φωτιά και ο 27χρονος που μέχρι τώρα δεν έχει «σπάσει» στις Αρχές - εμφανίζονται σε βίντεο να είναι στο σημείο μηδέν - στο σημείο δηλαδή από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στα Συχαινά.

«Αδιάψευστος μάρτυρας» τα βίντεο, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες πολιτών

Βίντεο και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής πρόδωσαν τις κινήσεις των δύο νεαρών, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Ο 19χρονος «έσπασε» και ομολόγησε τον εμπρησμό, ενώ ο 27χρονος αρνείται τα πάντα.

Όπως ισχυρίστηκε, πήγαν με το μηχανάκι και ένα σακίδιο και χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, έβαλαν φωτιά περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά στην Πάτρα.

Μάλιστα, υπέδειξε το σημείο που έβαλαν τη φωτιά, βρέθηκε το σακίδιο και το κινητό τηλέφωνο και εστάλησαν για ανάλυση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ωστόσο, στην ερώτηση των αστυνομικών: «Γιατί το έκανες;», ο 19χρονος δεν έδωσε καμία απάντηση. Αυτόν τον «γρίφο» καλούνται να λύσουν τα έμπειρα στελέχη της Αστυνομίας.

Πάντως, οι αξιωματικοί είναι αισιόδοξοι ότι ο 19χρονος θα«σπάσει» και θα αποκαλύψει τα κίνητρα των δύο υπόπτων. Οι δύο συλληφθέντες έχουν «καθαρό» ποινικό μητρώο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι δύο νεαροί, το μηχανάκι και το εύφλεκτο υλικό

Σε μια από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το Newsbomb.gr είναι και το μπουκάλι για το οποίο μίλησε μια μάρτυρας καταθέτοντας ότι είδε τους δύο νεαρούς να το πετούν σε δασική περιοχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

