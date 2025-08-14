Φωτιά στην Αχαΐα: Η κυνική ομολογία του 19χρονου – Γιατί ήθελαν να κάψουν την Πάτρα

Μυστήριο καλύπτει τα κίνητρα των τριών νεαρών που συνελήφθησαν στην Αχαΐα και κατηγορούνται ότι βρίσκονται πίσω από τις φωτιές που κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις, μερικές ώρες μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πιθανότατα από πυλώνα της ΔΕΔΗΕ, στην περιοχή των Συχαινών, στην Πάτρα.

Ο 19χρονος και ο 27χρονος κατηγορούνται ότι έβαλαν φωτιά στην περιοχή των Συχαινών προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, ενώ ο 25χρονος που συνελήφθη την Τετάρτη (13/08) κατηγορείται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

«Αδιάψευστος μάρτυρας» τα βίντεο, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες πολιτών

Βίντεο και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής πρόδωσαν τις κινήσεις τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Ο 19χρονος «έσπασε» και ομολόγησε τον εμπρησμό, ενώ, ο 27χρονος αρνείται τα πάντα.

Όπως ισχυρίστηκε, πήγαν με το μηχανάκι και ένα σακίδιο και χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, έβαλαν φωτιά περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά στην Πάτρα.

Μάλιστα, υπέδειξε το σημείο που έβαλαν τη φωτιά, βρέθηκε το σακίδιο και το κινητό τηλέφωνο και εστάλησαν για ανάλυση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ωστόσο, στην ερώτηση των αστυνομικών: «Γιατί το έκανες;», ο 19χρονος δεν έδωσε καμία απάντηση. Αυτόν τον «γρίφο» καλούνται να λύσουν τα έμπειρα στελέχη της Αστυνομίας.

Πάντως, οι αξιωματικοί είναι αισιόδοξοι ότι ο 19χρονος θα «σπάσει» και θα αποκαλύψει τα κίνητρα των δύο υπόπτων. Οι δύο συλληφθέντες έχουν «καθαρό» ποινικό μητρώο, σύμφωνα με πληροφορίες.

