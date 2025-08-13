Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό
Μετά από έρευνες, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον
Απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.
Νωρίτερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, οι Αρχές εξέταζαν βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στην κατοχή τους με ύποπτο όχημα που κινούνταν στην περιοχή Συχαινά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.
Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, υπάρχουν ενδείξεις όχι απλά για ύποπτες κινήσεις αλλά για εμπρησμό ενώ είχε ξεκινήσει και η έρευνα εντοπισμού του οχήματος ώστε να δοθούν οι διευκρινίσεις από το άτομα ή τα άτομα που βρίσκονταν σε αυτό.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
