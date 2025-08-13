Φωτιά στην Αχαΐα - Περιφερειάρχης: Να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Ζήτησε η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία να κηρυχθούν σε κατάταση έκτακτης ανάγκης
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμακης ζήτησε από την κυβέρνηση να κηρυχθεί η περιοχή της Αχαΐας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των μεγάλων φωτιών που έχουν ξεσπάσει.
Το ίδιο ζήτησε και για τις περιοχές της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας που είχαν φωτιές.
