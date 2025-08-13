Πυρκαγιές στην Αχαΐα: «Καίγεται η πόλη μας από την ανικανότητά τους» - Ξέσπασμα Πελετίδη

Ο Δήμαρχος Πατρέων εξαπέλυσε δριμεία επίθεση

Newsbomb

Στο πύρινο μέτωπο που καίει πλέον τις περιοχές Ρωμανού, Αρόης και Διάκου και απειλεί κατοικίες και ιδρύματα, βρίσκεται ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ, τόνισε:

«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

