Πυρκαγιές στην Αχαΐα: «Καίγεται η πόλη μας από την ανικανότητά τους» - Ξέσπασμα Πελετίδη
Ο Δήμαρχος Πατρέων εξαπέλυσε δριμεία επίθεση
Στο πύρινο μέτωπο που καίει πλέον τις περιοχές Ρωμανού, Αρόης και Διάκου και απειλεί κατοικίες και ιδρύματα, βρίσκεται ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ, τόνισε:
«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».
