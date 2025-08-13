Φωτιά στην Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών
Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας
Κατόπιν οδηγίας του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, εντός του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα και του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων (2/39 ΣΕ) στο Μεσολόγγι αντίστοιχα, στο πλαίσιο συνδρομής τους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
