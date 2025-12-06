Greek Basketball League: Εύκολες νίκες για ΠΑΟΚ και Προμηθέα

Ο «δικέφαλος» συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις επικρατώντας και του Κολοσσού (82-70), ενώ οι Πατρινοί είχαν εύκολο έργο με τη Μύκονο (103-83).

Για την 9η αγωνιστική της GBL, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις… υψηλές πτήσεις. Ο «δικέφαλος» δε συνάντησε δυσκολίες απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επικρατώντας 82-70. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο του ματς.

Ο ΠΑΟΚ πήρε την 6η νίκη του (6-2), ενώ ο Κολοσσός έπεσε στο 2-7. Ο Τζόουνς με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ενώ 14 είχε ο Μέλβιν και από 10 οι Περσίδης, Μπράουν, Μουρ. Για τους ηττημένους, ο Γκούντελοκ είχε 17 και ο Γκαλβανίνι 14.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70

Προμηθέας – Μύκονος 103-83

Στην Πάτρα ο Προμηθέας είχε εύκολο έργο απέναντι στη Μύκονο επικρατώντας με 20 πόντους. Οι γηπεδούχοι στο ντεμπούτο του Σεγκούρα ήταν ανώτεροι σε όλο το ματς, φτάνοντας στο 103-83. Με τον τρόπο αυτό οι Πατρινοί έχουν ρεκόρ 4-5, ενώ η Μύκονος είναι στο 3-5.

Ο Καραγιαννίδης είχε 16 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Χάμοντς πέτυχε 22 πόντους. Για τους ηττημένους ο Μουρ είχε 17 πόντους και ο Σκουλίδας 9.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 51-36, 81-64, 103-83

