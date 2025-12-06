Απόστολος Γκλέτσος: Χόρεψε ζεϊμπέκικο σε νυχτερινό μαγαζί και καταχειροκροτήθηκε από τους θαμώνες
Ο ηθοποιός χόρεψε ένα από τα αγαπημένα του ζεϊμπέκικα του Στέλιου Καζαντζίδη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με μεγάλη παρέα διασκέδασε ο Απόστολος Γκλέτσος το βράδυ της Παρασκευής (5/12).
Ο γνωστός ηθοποιός αγαπά το λαϊκό τραγούδι και στα μέσα της βραδιάς δεν δίστασε να σηκωθεί στην πίστα και να χορέψει ζεϊμπέκικο σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη.
Όπως ήταν επόμενο, ο αγαπημένος ηθοποιός καταχειροκροτήθηκε από τους θαμώνες του μαγαζιού.
Δείτε στιγμιότυπο από το ζεϊμπέκικο του ηθοποιού:
