Τα βρήκαν Απόστολος Γκλέτσος και Σίσσυ Χρηστίδου μετά τον on air καυγά τους

Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» μετά τον on air καβγά του με την παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου, και φάνηκε ότι οι δύο τους «έλυσαν» την παρεξήγησή τους.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικές ημέρες, όταν ο ηθοποιός είχε ξεσπάσει σε συζήτησή του με την παρουσιάστρια, αφού κατά τα λεγόμενά του, δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν κάνει.

Το Σάββατο (22/11), όμως, ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή. «Τα καταφέραμε Απόστολε! Πες εδώ λίγο δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, αφού υποδέχτηκε τον ηθοποιό.

Από την πλευρά του, ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε τονίζοντας την εκτίμηση του για την συγκεκριμένη εκπομπή, λέγοντας: «Σε αυτήν την εκπομπή έχω μεγάλη εκτίμηση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήμουν στη Στυλίδα με skype και είχα πει «δώστε μου λίγο χρόνο» για να πω κάποια πράγματα που ήθελα να πω τότε και μου είχατε δώσει τόσο χρόνο τηλεοπτικό. Ξέρω τι είναι να δίνεις χρόνο τηλεοπτικό σε κάποιον που είναι με skype. Υπονομεύεις τον εαυτό σου σαν εκπομπή».

«Δεν το κάνει ο καθένας και σας ευχαριστώ», κατέληξε ο ηθοποιός.

Ο καβγάς Απόστολου Γκλέτσου με Σίσσυ Χρηστίδου - «Μου στήσατε παγίδα»

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Απόστολος Γκλέτσος είχε συμφωνήσει να μιλήσει σε τηλεφωνική σύνδεση με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς, που κινούνται νομικά εναντίον του μετά τη δήλωσή του.

Ωστόσο, όταν βγήκε στον αέρα, στην εκπομπή έπαιξε το απόσπασμα από την τηλεοπτική του συνύπαρξη με τη Σοφία Μουτίδου και την ένταση στην εκπομπή «Real View». Εκνευρισμένος ο Απόστολος Γκλέτσος, εξέφρασε το παράπονό του στην παρουσιάστρια, λέγοντάς της πως του έστησαν παγίδα, αφού ο ίδιος είχε άλλη συνεννόηση με την αρχισυντάκτρια, Βένια Καραγιάννη. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η Σίσσυ Χρηστίδου υποστήριξε πως ο Απόστολος Γκλέτσος είχε συμφωνήσει να απαντήσει σε μια σχετική ερώτηση.

«Σίσσυ μου, η συμφωνία σήμερα ήταν να βγω και να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς και μου κάνετε αυτή την παγίδα. Έχουμε μιλήσει με τη Βένια Καραγιάννη κι έχουμε κανονίσει κάτι, ότι θα μιλήσω για το θέμα με τους αστυνομικούς. Αυτό τώρα τι είναι; Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς και στο τέλος θα γινόταν μια ερώτηση που θα αφορούσε αυτή την εκπομπή», είπε χαρακτηριστικά.

Τότε, η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε κι εκείνη την πλευρά της, λέγοντας πως τα όσα λέει εκθέτουν την εκπομπή της. «Η Βένια μου λέει ότι σε ρώτησε κιόλας αν θες να το δούμε μαζί το βίντεο και είπες ναι, Απόστολε. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα, εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, είμαστε πολύ συνεπείς», σημείωσε.

Ο Απόστολος Γκλέτσος επέμεινε ζητώντας να βγει η αρχισυντάκτρια στον αέρα για να λυθεί η παρεξήγηση. «Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Λέω την αλήθεια, δεν λέω ψέματα ποτέ. Να βγει η Βένια στον αέρα και να πούμε τι ακριβώς έχουμε συζητήσει. Βγες στον αέρα Βένια να μιλήσουμε. Είπαμε ότι θα δούμε μαζί το βίντεο που αφορά στους αστυνομικούς. Ήταν φάουλ από μέρους σας. Να βγει η Βένια στο τηλέφωνο να μιλήσω μαζί της. Καμία παρεξήγηση δεν λύθηκε, μου στήσατε παγίδα, κανονική παγίδα! Όχι σε μένα αυτά πια! Είσαστε παιδάκια! Είστε παιδιά μου, εγγόνια μου, όχι σε μένα αυτά πια».

