Ο πιο τρομακτικός δρόμος της Κίνας: Ο «Δρόμος-Λεπίδα» πάνω σε στενή ορεινή κορυφογραμμή
Ο Daobeiliang Sky Road στην Κίνα θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στον κόσμο, καθώς διασχίζει στενή κορυφογραμμή με χάος εκατοντάδων μέτρων εκατέρωθεν.
Ο αυτοκινητόδρομος Daobeiliang, στην περιοχή Σιτζού της Κίνας, είναι ένα τσιμεντένιο πέρασμα που κόβει την ανάσα. Το όνομά του σημαίνει «πλάτη λεπίδας», και δεν είναι καθόλου τυχαίο.
