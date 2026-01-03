Ο πιο τρομακτικός δρόμος της Κίνας: Ο «Δρόμος-Λεπίδα» πάνω σε στενή ορεινή κορυφογραμμή

Ο αυτοκινητόδρομος Daobeiliang, στην περιοχή Σιτζού της Κίνας, είναι ένα τσιμεντένιο πέρασμα που κόβει την ανάσα. Το όνομά του σημαίνει «πλάτη λεπίδας», και δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας