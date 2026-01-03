Νύχτα τρόμου για 38χρονο στην Αιτωλοακαρνανία: Τον κυνηγούσαν με αγροτικό και τον πυροβολούσαν

Νύχτα τρόμου για έναν 38χρονο άντρα στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο ίδιος στις αστυνομικές Αρχές, δυο άντρες που επέβαιναν σε αγροτικό αυτοκίνητο τον καταδίωκαν στην επαρχιακή οδό Χρυσοβίτσας – Προδρόμου και τον πυροβολούσαν.

Όπως αναφέρει το agriniosite.gr, ο 38χρονος ενώ κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο με το αυτοκίνητό του, άκουσε πυροβολισμούς και διαπίστωσε ότι το όχημα που βρισκόταν πίσω του τον καταδίωκε και ι επιβαίνοντες τον πυροβολούσα. Μάλιστα προσπάθησαν να τον εκτρέψουν από τον δρόμο χτυπώντας τον πλαγιομετωπικά. Σύμφωνα με το ίδιο, δεν τραυματίστηκε από θαύμα.

Ο 38χρονος κατονόμασε στις αρχές δύο άντρες ηλικίας 18 και 43 ετών φερόμενους ως δράστες με την αστυνομία να προχωρά στα δέοντα.

