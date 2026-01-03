Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Θήβα – Ταλαιπωρία στην επιστροφή των εκδρομέων

«Σημειωτόν» κινούνται στο ύψος της Θήβας όσοι εκδρομείς πήραν την απόφαση να επιστρέψουν σήμερα (03/01) στον αστικό ιστό, μετά τις γιορτινές μέρες της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, παρατηρούνται πολλές καθυστερήσεις από το ύψος της Επαρχιακής Οδού Βαγίων – Θεσπίων, μετά και το αιφνιδιαστικό μπλόκο αγροτών στη Θήβα.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα που βρίσκονται στο σημείο, έκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κίνηση διεξαγάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων.

Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο της Αγιάς μέχρι τον Ριζόμυλο, καθώς και σε σημεία στον Μπράλο, τη Θήβα και τις Μικροθήβες. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.

Δείτε βίντεο του Newsbomb:

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», όπως σημειώνεται.