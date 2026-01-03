Κραν Μοντανά: Πρώτη εμφάνιση των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ όπου κάηκαν 40 άνθρωποι

Την πρώτη εμφάνισή του έκανε το ζεύγος των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ Le Constellation, στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου λίγη ώρα μετά την είσοδο του νέους έτους ξέσπασε φωτιά, με δεκάδες ανθρώπους να βρίσκουν φρικτό θάνατο.

Ο Γάλλος Ζακ Μορέτι, 49 ετών και η σύζυγός του Τζέσικα, 40 ετών, εμφανίζονται για πρώτη φορά από τότε ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος τους για θανατηφόρα πυρκαγιά.

Το ζευγάρι, που άνοιξε το μπαρ Le Constellation το 2015, έχει τεθεί υπό έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια.

Ο Μορέτι εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Σάββατο καθώς φωτογραφήθηκε από τη Daily Mail κοντά στο δεύτερο εστιατόριό τους Le Vieux Chalet.

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους αν είχε κάτι να πει στις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών, ο απάντησε με ένα «όχι» πριν μπει σε ένα αυτοκίνητο Jaguar και φύγει.

Η αστυνομία του Βαλέ ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ξεκίνησε ποινική έρευνα εναντίον των χειριστών του μπαρ «Le Constellation».

«Τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά οδήγησαν στην έναρξη ποινικής έρευνας κατά των δύο χειριστών του καταστήματος.

«Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τη νύχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026, στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και άφησε άλλους 119 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά.

«Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών ανακριτικών μέτρων που διεξήχθησαν υπό τη διεύθυνση του Γραφείου του Εισαγγελέα του καντονιού του Βαλαί, ξεκίνησε επίσημα χθες το βράδυ ποινική έρευνα κατά των δύο χειριστών μπαρ.

«Είναι ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια.

«Υπενθυμίζεται ότι το τεκμήριο αθωότητας ισχύει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης».

Η αστυνομία αναγνώρισε τέσσερα θύματα της τραγωδίας νωρίτερα σήμερα ως δύο Ελβετίδες, ηλικίας 16 και 21 ετών, και δύο Ελβετούς, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, αλλά η αστυνομία του καντονιού Βαλέ είπε ότι οι σοροί τους έχουν επιστραφεί στις οικογένειές τους καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των άλλων θυμάτων.

Ελβετοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την πυρκαγιά ως πιθανή ανάφλεξη.

Πολλές υποψίες έχουν ήδη επικεντρωθεί στην ηχητομόνωση αφρού με βαθουλώματα που κάλυπτε την οροφή του μπαρ του υπογείου και φαινόταν να αναφλέγεται από ένα βεγγαλικό που κρατούσε ψηλά σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας μία σερβιτόρα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε με τρομακτική αγριότητα.

Οι γονείς των αγνοούμενων νέων έχουν απευθύνει απεγνωσμένες εκκλήσεις για νέα για τα παιδιά τους, καθώς οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν οι υπήκοοί τους ήταν μεταξύ εκείνων που παγιδεύτηκαν σε μια από τις χειρότερες τραγωδίες που έπληξαν τη σύγχρονη Ελβετία.

Ο διοικητής της αστυνομίας Frédéric Gisler είπε ότι και οι έξι από τους 119 τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα, αλλά οι Ελβετοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων ή των τραυματιών.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται 71 Ελβετοί υπήκοοι, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί, μαζί με πολίτες της Σερβίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της Πολωνίας, σύμφωνα με τον Frédéric Gisler, αστυνομικό διοικητή της περιοχής Valais.

Οι εθνικότητες 14 ατόμων ήταν ακόμη ασαφείς.

Έξι Ιταλοί εξακολουθούν να αγνοούνται και 13 νοσηλεύονται, ενώ οκτώ Γάλλοι αγνοούνται και άλλοι εννέα είναι μεταξύ των τραυματιών.

