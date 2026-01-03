Κραν Μοντανά: Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί από τη φονική πυρκαγιά

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλαί, η αναγνώριση κατέστη δυνατή έπειτα από «εκτεταμένη» εργασία των αστυνομικών και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής

Δημήτρης Δρίζος

Κραν Μοντανά: Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί από τη φονική πυρκαγιά
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αστυνομία αναγνώρισε τις πρώτες τέσσερις σορούς από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ σε χιονοδρομικό θέρετρο της Ελβετίας, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πρόκειται για δύο Ελβετίδες, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετούς, ηλικίας 18 και 16 ετών, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν στις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλαί, η αναγνώριση κατέστη δυνατή έπειτα από «εκτεταμένη» εργασία των αστυνομικών και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων θυμάτων.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν-Μοντανά στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119, σύμφωνα με τις αρχές. Καθώς πολλοί από τους τραυματίες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι οικογένειες όσων εξακολουθούν να αγνοούνται ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας νεότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας, πιθανή αιτία της φωτιάς ήταν σπινθηριστές που υπήρχαν σε μπουκάλια σαμπάνιας και μεταφέρθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του καταστήματος.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η χώρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ταυτοποιημένα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ένας έφηβος γκόλφερ από την Ιταλία ήταν το πρώτο θύμα που κατονομάστηκε, ωστόσο μέχρι στιγμής τόσο οι ελβετικές όσο και οι ιταλικές αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν επίσημα τον θάνατό του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο εναντίον Τραμπ: Ναρκωτικά, εμπάργκο στο πετρέλαιο, μεταναστευτικό – Το χρονικό μίας προδιαγεγραμμένης σύγκρουσης

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σοκ με Ντέσερς, υπέστη ρήξη τένοντα – Το διάστημα που θα απουσιάσει

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Delta Force: Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που συνέλαβε τον Μαδούρο

13:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου για… λάβαρα και σερί νικών

13:15WHAT THE FACT

Ο παράξενος κόσμος των τρι-τέλειων αριθμών

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διαρρήκτης έπεσε από ταράτσα οικίας στην οποία είχε εισβάλει και συνελήφθη

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα δικαστεί στις ΗΠΑ», λέει ο γερουσιαστής Λι μετά από επικοινωνία με τον Ρούμπιο

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

13:01ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την ταινία «Καποδίστριας» μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί από τη φονική πυρκαγιά

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ζητά αποδείξεις από τον Τραμπ για την τύχη του Μαδούρο

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση στη Βενεζουέλα – Ζητά διάλογο για να αποφευχθεί κλιμάκωση

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας μετά την τραγωδία στο Le Constellation

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε, ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας», λέει ο υπουργός Άμυνας

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

12:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Παλεύει για να… πυροδοτήσει τη «βόμβα» Καμπόκλο! (βίντεο)

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: «Χωρίς τον Μαδούρο το καθεστώς πιθανόν να ανατραπεί», λέει διεθνολόγος στο Newsbomb - Ο ρόλος της CIA και οι γεωπολιτικές διαστάσεις

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξαναέγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Πρώτος μπροστά από Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, Όσκαρ Ρόμπερτσον!

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τον Μαδούρο, τι; Ποιος θα κυβερνήσει τη Βενεζουέλα έπειτα από τη σύλληψή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: «Χωρίς τον Μαδούρο το καθεστώς πιθανόν να ανατραπεί», λέει διεθνολόγος στο Newsbomb - Ο ρόλος της CIA και οι γεωπολιτικές διαστάσεις

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί από τη φονική πυρκαγιά

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Σαρωτικές αλλαγές σε διαθήκες, χρέη, συζύγους και συντρόφους – Αναλυτικά Παραδείγματα

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ