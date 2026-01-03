Κραν Μοντανά: Ποινική έρευνα για τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Ελεύθεροι όμως έως τη δίκη

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντάνα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 119.

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο 3 Ιανουαρίου την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος των δύο Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ που καταστράφηκε.

«Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους η αστυνομία και το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του καντονιού Βαλέ.

Ελεύθεροι οι διευθυντές

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BFMTV, ο εισαγγελέας δεν έθεσε το ζευγάρι υπό κράτηση, αλλά ούτε και του επέβαλε τον περιοριστικό όρο της εξόδου από την Ελβετία.

Οι δύο ιδιοκτήτες, Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι.

Αυτή η έρευνα «ξεκίνησε επειδή έχουμε υποψίες, αλλά όσο δεν υπάρχει καταδίκη, επικρατεί το τεκμήριο της αθωότητας», δήλωσε στον Τύπο η γενική εισαγγελέας του καντονιού του Βαλέ, Μπεατρίς Πιλούντ.

Το ζευγάρι έχει συνολικά στην κατοχή του 4 μπαρ και εστιατορίων στο Κραν Μοντανά και τη γύρω περιοχή.

Την Παρασκευή, ο ιδιοκτήτης του μπαρ είχε διαβεβαιώσει την εφημερίδα La Tribune de Genève ότι το μπαρ του είχε ελεγχθεί «τρεις φορές μέσα σε δέκα χρόνια» και ότι «όλα (είχαν) γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα».

Το ζευγάρι Γάλλων αγόρασε το κλαμπ το 2015, μετατρέποντας ένα κάποτε υποβαθμισμένο καφέ σε hotspot νυχτερινής διασκέδασης στον δημοφιλή προορισμό για σκι, σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Ενώ ο Ζακ βρισκόταν σε ένα κοντινό ακίνητο όταν ξέσπασε η φωτιά μετά τα μεσάνυχτα, η 40χρονη σύζυγός του φέρεται να βρισκόταν μέσα στο γεμάτο κλαμπ και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της.

Οι έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στρέφονται στα υλικά που υπήρχαν στο μοιραίο μπαρ. όπου εκτός από τη χρήση των βεγγαλικών μέσα στα μπουκάλια σαμπάνιας, οι ερευνητές εξετάζουν την πρόσβαση στο υπόγειο και τον αφρό -έναν ηχομονωτή- που καλύπτει την οροφή του υπογείου του μπαρ, ο οποίος φαίνεται να πήρε γρήγορα φωτιά.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης με δεκάδες οικογένειες να αγωνιούν.

Το πρωί του Σαββάτου, η αστυνομία αναγνώρισε τις πρώτες τέσσερις σορούς από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά.

Πρόκειται για δύο Ελβετίδες, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετούς, ηλικίας 18 και 16 ετών, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν στις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως αναγνώριση κατέστη δυνατή έπειτα από «εκτεταμένη» εργασία των αστυνομικών και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων θυμάτων.

