Κραν Μοντανά: Αποκάλυψη - Ήταν παγίδα θανάτου το κλαμπ - Το είχαν φτιάξει μόνοι τους οι ιδιοκτήτες!

Φωτογραφικό υλικό φέρνει στο φως τον ρόλο που είχαν οι ιδιοκτήτες ελβετικού νυχτερινού κέντρου στις εργασίες ανακαίνισης του χώρου, περίπου μία δεκαετία πριν από τη φονική πυρκαγιά της παραμονής Πρωτοχρονιάς, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Ο Ζακ Μορέτι, 49 ετών, και η σύζυγός του Τζέσικα, 40, που άνοιξαν το μπαρ Le Constellation το 2015, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, εφόσον οι έρευνες δείξουν ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας ή στην πυροπροστασία, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.30 ώρα Γκρίνουιτς) στο υπόγειο του καταστήματος. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 119 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι έφηβοι και νεαροί ενήλικες, με σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού. Ενώ οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν 40 νεκρούς, οι ιταλικές αρχές ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων στους 47.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται το αφρώδες ακουστικό υλικό που κάλυπτε την οροφή του υπόγειου μπαρ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το υλικό φαίνεται να αναφλέγηκε από σπινθήρα που προήλθε από πυροτεχνικό κρατημένο πάνω από μπουκάλι σαμπάνιας, με τη φωτιά να εξαπλώνεται αστραπιαία.

Φωτογραφίες που εντοπίστηκαν σε λογαριασμό Facebook, τον οποίο είχε δημιουργήσει το ζευγάρι το 2015, καταγράφουν βήμα προς βήμα την ανακαίνιση του χώρου με ίδια μέσα. Σε αυτές φαίνεται ότι η οροφή του υπόγειου χώρου είχε αποξηλωθεί πλήρως και το αφρώδες υλικό τοποθετήθηκε ως τελική επένδυση.

Σε μία από τις εικόνες, ο Ζακ Μορέτι ποζάρει χαμογελαστός μέσα στο εργοτάξιο τον Ιούνιο του 2015. Σε άλλη φωτογραφία, φορώντας γάντια ασφαλείας, παρακολουθεί εργασίες με εκσκαφέα στον υπόγειο χώρο του κλαμπ, ο οποίος αργότερα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά μετά την τραγωδία, οι ιδιοκτήτες υποστήριξαν ότι τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι κανονισμοί και ότι το κατάστημα είχε ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τρεις φορές την τελευταία δεκαετία.

«Όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς», δήλωσε ο Ζακ Μορέτι στην εφημερίδα La Tribune de Genève. «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε. Δεν είμαστε καλά».

Παράλληλα, διέψευσε καταγγελίες ότι οι σκάλες διαφυγής από το υπόγειο προς την κύρια έξοδο ήταν υπερβολικά στενές ή ότι χρησιμοποιήθηκαν μη πυράντοχα υλικά στον εξοπλισμό και στην ηχομόνωση της οροφής.

«Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διαλευκανθούν τα αίτια της τραγωδίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δικηγόροι της οικογένειας έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση.

