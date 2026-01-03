Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας μετά την τραγωδία στο Le Constellation

Η έρευνα επικεντρώνεται στο σύστημα πυρασφάλειας, τις εξόδους κινδύνου και τις παρεμβάσεις που έγιναν κατά την πρόσφατη ανακαίνιση του χώρου

Newsbomb

Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας μετά την τραγωδία στο Le Constellation

Μια γυναίκα που κρατάει ένα λούτρινο ζωάκι, της οποίας η κόρη αγνοείται, στέκεται κοντά στο αποκλεισμένο μπαρ Le Constellation στο Κρανς-Μοντάνα της Ελβετίας

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο της έρευνας για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά βρίσκονται το σύστημα πυρασφάλειας, η στενή σκάλα διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου του μπαρ Le Constellation. Οι ελβετικές αρχές ερευνούν αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και τι προκάλεσε την ταχύτατη και καταστροφική εξάπλωση της φωτιάς.

Η φωτιά, που ξέσπασε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, μετέτρεψε το lounge bar σε παγίδα θανάτου για δεκάδες νέους ανθρώπους. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 40 νεκρούς και 119 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι πολύ νεαρής ηλικίας. Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους και η ταυτοποίηση θυμάτων, η Εισαγγελία του καντονιού Βαλέ έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό από αμέλεια.

Υποψίες για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας

Το Le Constellation είχε πρόσφατα ανακαινιστεί. Οι ιδιοκτήτες του, ένα γαλλικό ζευγάρι, δηλώνουν πως όλα έγιναν σύμφωνα με τον νόμο και προς το παρόν δεν έχουν τεθεί επίσημα υπό έρευνα. Ωστόσο, μαρτυρίες και βίντεο από το εσωτερικό του καταστήματος τη βραδιά της Πρωτοχρονιάς εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κατάστημα αναπτύσσονταν σε τρία επίπεδα: εξωτερικό χώρο (dehors), ισόγειο με μπαρ και τραπέζια, και υπόγειο όπου υπήρχαν τραπεζοκαθίσματα, δεύτερο μπαρ, χώρος παιχνιδιών και η κονσόλα του DJ. Τα δύο βασικά επίπεδα συνδέονταν με μια στενή και απότομη σκάλα, τοποθετημένη δίπλα στην κεντρική είσοδο.

Η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο

Οι αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στο υπόγειο, πιθανότατα από τις φωτεινές «σαμπάνιες» (fontane luminose) που χρησιμοποιούνταν στον εορτασμό. Σπινθήρες φαίνεται να έφτασαν στην οροφή, η οποία ήταν επενδεδυμένη με ηχοαπορροφητικά πάνελ, τοποθετημένα κάτω από χαμηλή ξύλινη κατασκευή.

Από τα βίντεο προκύπτει ότι το υλικό άρπαξε φωτιά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, γεγονός που γεννά υποψίες πως δεν ήταν πυράντοχο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού, δήλωσε ότι η έρευνα θα εξετάσει αν τα υλικά ήταν κατάλληλα και αν είχαν τοποθετηθεί σωστά. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ακαριαία και στις εκτεταμένες ξύλινες επιφάνειες του καταστήματος.

Το σύστημα πυρασφάλειας και η «στενεμένη» σκάλα

Ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα αφορά το σύστημα πυρασφάλειας. Δεν έχει διαπιστωθεί αν υπήρχε ή αν ενεργοποιήθηκε, ενώ δεν υπάρχουν μαρτυρίες για χρήση πυροσβεστήρων. Όταν, περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, η φωτιά τύλιξε το κτίριο, το πλήθος πανικόβλητο κατευθύνθηκε προς τη μοναδική διαθέσιμη δίοδο: τη σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο.

Η σκάλα, πλάτους μόλις ενός έως ενάμισι μέτρου, αποδείχθηκε ανεπαρκής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πριν από την ανακαίνιση ήταν τουλάχιστον τρία μέτρα φαρδύτερη, κάτι που ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία θανατηφόρου συνωστισμού.

Πανικός και ασφυξία στην έξοδο

Στο ισόγειο, η κατάσταση ήταν εξίσου χαοτική. Περίπου 100 άτομα προσπάθησαν να βγουν από την κεντρική είσοδο, συγκρουόμενα με όσους ανέβαιναν από το υπόγειο. Ο καπνός και η μειωμένη ορατότητα επιδείνωσαν τον πανικό. Πολλοί κατάφεραν να εξέλθουν, αλλά παγιδεύτηκαν στον εξωτερικό χώρο, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σπάσουν τα πλαστικά διαχωριστικά, τα οποία δεν υποχώρησαν ούτε όταν δέχθηκαν χτυπήματα από περαστικούς.

Η έρευνα θα εξετάσει επίσης τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος και αν αυτή είχε παραβιαστεί τη βραδιά της Πρωτοχρονιάς. Όλοι οι νεκροί και τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα, εισέπνευσαν καπνό ή ποδοπατήθηκαν στον συνωστισμό.

Οι έξοδοι κινδύνου

Ζήτημα παραμένει και η λειτουργία των εξόδων κινδύνου. Ο Ιταλός πρέσβης στη Βέρνη, Τζαν Λορέντζο Κορνάντο, ανέφερε ότι υπήρχαν εναλλακτικές έξοδοι, αλλά είχαν αποκλειστεί από τις φλόγες. Την ίδια εκδοχή επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της ασφάλειας του καντονιού Βαλέ, Στεφάν Γκάντσερ, επισημαίνοντας ότι σε γενικευμένη πυρκαγιά ο καπνός και η αποπροσανατολιστική κατάσταση καθιστούν αδύνατη την εύρεση διεξόδων.

Οι ανακριτές εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, από τις μαρτυρίες και τα βίντεο μέχρι τα έγγραφα της ανακαίνισης και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Αν και το κατάστημα δεν είχε καταγραφεί σε προηγούμενες επιθεωρήσεις ως προβληματικό, η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν αποκλείεται η διερεύνηση αμέλειας διά παραλείψεως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο εναντίον Τραμπ: Ναρκωτικά, εμπάργκο στο πετρέλαιο, μεταναστευτικό – Το χρονικό μίας προδιαγεγραμμένης σύγκρουσης

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σοκ με Ντέσερς, υπέστη ρήξη τένοντα – Το διάστημα που θα απουσιάσει

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Delta Force: Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που συνέλαβε τον Μαδούρο

13:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου για… λάβαρα και σερί νικών

13:15WHAT THE FACT

Ο παράξενος κόσμος των τρι-τέλειων αριθμών

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διαρρήκτης έπεσε από ταράτσα οικίας στην οποία είχε εισβάλει και συνελήφθη

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο θα δικαστεί στις ΗΠΑ», λέει ο γερουσιαστής Λι μετά από επικοινωνία με τον Ρούμπιο

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

13:01ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την ταινία «Καποδίστριας» μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί από τη φονική πυρκαγιά

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας ζητά αποδείξεις από τον Τραμπ για την τύχη του Μαδούρο

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση στη Βενεζουέλα – Ζητά διάλογο για να αποφευχθεί κλιμάκωση

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας μετά την τραγωδία στο Le Constellation

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Θα νικήσουμε, ας αντηχήσει η κραυγή της ελεύθερης πατρίδας», λέει ο υπουργός Άμυνας

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

12:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Παλεύει για να… πυροδοτήσει τη «βόμβα» Καμπόκλο! (βίντεο)

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: «Χωρίς τον Μαδούρο το καθεστώς πιθανόν να ανατραπεί», λέει διεθνολόγος στο Newsbomb - Ο ρόλος της CIA και οι γεωπολιτικές διαστάσεις

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξαναέγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Πρώτος μπροστά από Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, Όσκαρ Ρόμπερτσον!

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τον Μαδούρο, τι; Ποιος θα κυβερνήσει τη Βενεζουέλα έπειτα από τη σύλληψή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: «Χωρίς τον Μαδούρο το καθεστώς πιθανόν να ανατραπεί», λέει διεθνολόγος στο Newsbomb - Ο ρόλος της CIA και οι γεωπολιτικές διαστάσεις

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λασποβροχές τα Θεοφάνεια - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αναγνωρίστηκαν οι τέσσερις πρώτοι σοροί από τη φονική πυρκαγιά

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Σαρωτικές αλλαγές σε διαθήκες, χρέη, συζύγους και συντρόφους – Αναλυτικά Παραδείγματα

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ