Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Πήραν και το Super Cup οι Πειραιώτες

Με τρία γκολ στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι» μετά το πρωτάθλημα και το κύπελλο της περασμένης σεζόν, κατακτούν και τον τίτλο του υπερπρωταθλητή επικρατώντας του μαχητικού ΟΦΗ – Ταρέμι με πέναλτι, Καλογερόπουλος, Γιαζίτζι οι σκόρερ.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Πήραν και το Super Cup οι Πειραιώτες
Μετά από 18 χρόνια επέστρεψε ο θεσμός του Super Cup στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο, έχοντας 5/5 μάλιστα. Οι «ερυθρόλευκοι» στο γεμάτο Παγκρήτιο του Ηρακλείου, επικράτησαν του ΟΦΗ 2-0 στην παράταση και πήραν το τρόπαιο.

Η ομάδα του Πειραιά τα βρήκε… σκούρα σε μεγάλο βαθμό από την τακτική των Κρητικών. Οι οποίοι έκλειναν τους χώρους καλά και δεν επέτρεψαν να δημιουργηθούν πολλές ευκαιρίες. Παρ’ όλα αυτά η ποιοτική ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων» έκανε τη διαφορά και τα πάντα κρίθηκαν στο 5ο λεπτό της παράτασης όταν με πέναλτι άνοιξε το σκορ. Μόλις ο ΟΦΗ ανοίχτηκε, οι Πειραιώτες μετέτρεψαν τον τελικό σε παράσταση για ένα ρόλο.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τρία γκολ που μέτρησαν κι άλλα τρία που ακυρώθηκαν στο ματς. Όποτε χρειάστηκε είχαν και τον Τζολάκη σε εξαιρετική κατάσταση, κρατώντας το μηδέν στην εστία του. Έτσι η χρονιά αρχίζει με τίτλο για τους «ερυθρόλευκους».

Το φιλμ του αγώνα

22’ Στην κίνηση ο Τσικίνιο δοκίμασε να πλασάρει απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

24’ Ο Νους κράτησε την μπάλα στην αντεπίθεση, γύρισε στον Χατζηθεοδωρίδη, αυτός έκανε τη σέντρα με τον Σαλσέδο από κοντά να κάνει το τελείωμα και τον Τζολάκη να σώζει τον Ολυμπιακό

29’ Μετά από κόρνερ «ψαλιδάκι» του Μπιανκόν, δεν προβληματίστηκε ο Χριστογεώργος.

30’ Πολύ καλό σουτ του Μουζακίτη εκτός περιοχής, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ.

35’ Σκόραρε ο Μουζακίτης, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ πάνω στον Ταρέμι στην προσπάθειά του να κάνει «ψαλίδι».

44’ Σουτ του Μουζακίτη απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, κόντραρε η μπάλα και μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

55’ Ωραία ατομική ενέργεια του Ποντένσε, σούταρε ο Πορτογάλος με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

60’ Ωραίο «σκάψιμο» του Μουζακίτη, ο Ταρέμι έκανε την προβολή χωρίς να βρει την μπάλα.

72’ Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα, με υπερένταση έδιωξε ο Χριστογεώργος, ο Ζέλσον σούταρε, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να μπλοκάρει.

78’ O ΟΦΗ στην κόντρα, ο Σαλσέδο προσπάθησε να βγάλει τετ α τετ τον Νους, αλλά η πάσα δεν πέρασε.

85’ Έστρωσε ο Ποντένσε στον Έσε, ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα.

85’ Ο Φούντας από κοντά δοκίμασε να σκοράρει, αλλά ο Τζολάκης έσωσε τον Ολυμπιακό διώχνοντας σε κόρνερ.

86’ Διαγώνιο σουτ του Ταρέμι, δεν προβληματίστηκε ο Χριστογεώργος.

87’ Ο Φούντας… κουβάλησε την μπάλα και σούταρε, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

90+2’ Ωραίο γύρισμα του Σαλσέδο, κακή επαφή του Θεοδοσουλάκη και χαμένη ευκαιρία.

90+5’ Απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, εξαιρετική απόκρουση του Χριστογεώργου σε κόρνερ.

90+9’ Κόρνερ για τον ΟΦΗ, απομάκρυνση της μπάλας, ο Σαλσέδο σούταρε εκτός περιοχής, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει.

90+10’ Κάθετη στον Γιάρεμτσουκ που γύρισε την μπάλα στον Ζέλσον ο οποίος από κοντά σκόραρε. Το τέρμα ακυρώθηκε γιατί ο Ουκρανός επιθετικός ήταν οφσάιντ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

93’ Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ο Κωστούλας σηκώθηκε για κεφαλιά με τον αγκώνα του βρήκε τον Καλογερόπουλο και ο διαιτητής υπέδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι.

95’ Γκολ 1-0: Ο Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση και με δύναμη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

99' Ο Ισέκα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση, σούταρε και ο Τζολάκης έδιωξε.

105+1’ Ο Γιάρεμτσουκ τετ α τετ σκόραρε, όμως ο Ουκρανός υποδείχθηκε οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.

107’ Γκολ 2-0: Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το φάουλ, ο Καλογερόπουλος ψηλότερα απ’ όλους νίκησε την έξοδο του Χριστογεώργου και σκόραρε.

113’ Γκολ 3-0: Ο Γιαζίτζι έκανε ωραία ντρίπλα για να αποφύγει τον Αποστολάκη και με σωστό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Κίτρινες: Έσε, Μαρτίνς - Σαλσίδο, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88΄ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς (111΄ Γιαζίτσι), Τσικίνιο (90+3΄ Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102΄ Στρεφέτσα), Ταρέμι

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (69΄ Μπαϊνοβιτς), Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83΄ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68΄ Φούντας, 90+5΄λ.τρ. Ισεκά), Σαλσέδο

