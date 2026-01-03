Τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: Έκαναν hailing σε πλοίο που ποντίζει οπτική ίνα στην Αστυπάλαια

Μέσω ασυρμάτου, οι τουρκικές αρχές επικοινώνησαν με το πλήρωμα του «Ocean Link» καλώντας τον κυβερνήτη να απομακρύνει το πλοίο

Μάκης Πολλάτος

Τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: Έκαναν hailing σε πλοίο που ποντίζει οπτική ίνα στην Αστυπάλαια
Το πλοίο «Ocean Link»
Σε μια μείζονα πρόκληση προέβησαν οι τουρκικές αρχές την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, προβαίνοντας σε hailing μέσω ασυρμάτου στο πλοίο «Ocean Link» το οποίο εκτελεί εργασίες πόντισης οπτικής ίνας σε νησιά του Αιγαίου.

Μέσω ασυρμάτου, οι τουρκικές αρχές επικοινώνησαν με το πλήρωμα του «Ocean Link» καλώντας τον κυβερνήτη να απομακρύνει το πλοίο από την περιοχή των εργασιών, με το επιχείρημα ότι βρίσκεται δήθεν σε... τουρκική υφαλοκρηπίδα!

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, την ώρα που οι Τούρκοι έκαναν hailing μέσω ασυρμάτου - διαδικασία που θεωρείται σαν συναινετική νηοψία- το «Ocean Link» έπλεε μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Και μπορεί την ώρα της παρενόχλησης από τους Τούρκους το πλοίο που έκανε εργασίες πόντισης οπτικής ίνας για τη σύνδεση των νησιών του Αιγαίου να έπλεε σε διεθνή ύδατα, όμως ήταν άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η τουρκική πλευρά επιχείρησε να αμφισβητήσει ακόμη και το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο βυθός της θάλασσας ανάμεσα στα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο είναι θαλάσσια ζώνη στην οποία η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα αδιαμφισβήτητα και προσπάθησε να εγείρει εμμέσως τις πιο ακραίες αξιώσεις για «διαμοιρασμό» της υφαλοκρηπίδας στο αρχιπέλαγος.

Το πληρωμα του πλοίου «Ocean Link» συνέχισε την πόντιση οπτικής ίνας απαντώντας στην παρενόχληση - hailing των Τούρκων ότι βρίσκεται άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ότι η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού έχει εκδώσει σχετική NAVTEX γνωστοποιώντας τις εργασίες που προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Η σχετική αγγελία προς τους ναυτιλλομένους είναι η 004/26 και έχει εκδοθεί από τον παράκτιο σταθμό Ηρακλείου από τις 2 Ιανουαρίου 2026.

ZCZC QA11 021105 UTC IAN 26 STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 004/26

  • Μηνύματα NAVTEX, Σταθμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ZCZC QA11
021105 UTC IAN 26
STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 004/26
NOTIO AIGAIO PELAGOS
ERGASIES PONTISIS KALODION OPTIKON INON
THA PRAGMATOPOIITHOYN
APO TO PLOIO ‘OCEAN LINK’
APO 02 EOS 07 IAN 26
STI GRAMMI POU ENONEI TA SHMEIA:
36-31.19B 026-18.20A
36-30.98B 026-18.33A
36-29.73B 026-17.10A
36-30.40B 026-12.88A
36-36.65B 026-07.83A
36-42.13B 026-06.14A
36-51.73B 026-07.75A
36-55.53B 026-05.75A
36-56.40B 026-05.40A
36-58.17B 026-01.64A
36-58.44B 025-58.28A
36-52.94B 025-56.20A
TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1 NM
AKYROSI MINYMATOS TIN 072200 UTC IAN 26
NNNN

Το «Ocean Link» αυτή την ώρα καταπλέει στην Αμοργό και αναμένεται να συνεχίσει τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας στα νησιά σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι το πλοίο πόντισης οπτικής ίνας δεν συνοδεύεται από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή κινείται σκοπούν πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με τον πάγιο προγραμματισμό περιπολιών του Στόλου.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο Newsbomb ότι η παρενόχληση του πλοίου που συνδέει τα νησιά με οπτική ίνα από παράκτιο τουρκικό σταθμό αποτυπώνει τη βούληση της Άγκυρας να εγείρει -με θράσος- προσκόμματα ακόμη και σε διαδικασίες ρουτίνας εντός περιοχής ελληνικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο.

xartis1.jpg
xartis2.jpg
xartis3.jpg

