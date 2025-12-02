Νέα πρόκληση στο Αιγαίο: Τουρκικές μηχανότρατες παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα - Βίντεο

Οι προκλητικές ενέργειες των Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά χωρικά ύδατα συνεχίζονται αμείωτες. Σε νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτεται ακόμα ένα περιστατικό παράνομης αλιείας, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου.

Το νέο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες να έχουν εισέλθει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, γύρω στις 2 το μεσημέρι. Όπως τονίζεται, οι μηχανότρατες «όργωναν» την περιοχή, όχι μόνο λεηλατώντας, αλλά και καταστρέφοντας τους ψαρότοπους με τα τεράστια εργαλεία βυθού που χρησιμοποιούν.

Η παράνομη αλιεία έλαβε χώρα μόλις δύο με τρία μίλια από τις ελληνικές ακτές.

Καταγγελίες για συνοδεία από τουρκική ακτοφυλακή

Σύμφωνα με καταγγελίες, όλα αυτά συνέβησαν με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, οι οποίες φαίνεται να έκαναν τα «στραβά μάτια» στις παρανομίες.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, η παρουσία των τουρκικών σκαφών επιβεβαιώνεται και από τα στίγματα των ραντάρ δύο ελληνικών αλιευτικών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, όταν τα περιπολικά της Ελληνικής Ακτοφυλακής έφτασαν στο σημείο, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη αποχωρήσει.

Διαβάστε επίσης