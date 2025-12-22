Επτά προσαγωγές στην Πολυτεχνειούπολη: Φοιτητές διαμαρτύρονταν για εργάτες που πήγαν για ανακαίνιση

Σε επτά προσαγωγές φοιτητών στην Πολυτεχνειούπολη προχώρησε η αστυνομία το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ομάδα φοιτητών διαμαρτυρόταν για εργασίες ανακαίνισης. Καταγράφηκε ένταση με την αστυνομία, άνδρες της οποίας προχώρησαν σε επτά προσαγωγές.

«Με πρόσχημα ότι θα ανακαινίσουν το κτίριο για την καλύτερη διαβίωση των φοιτητών, στην πραγματικότητα στοχοποίησαν απευθείας τον 2ο όροφο (εργαζόμενος ήρθε μάλιστα με τροχό ανά χείρας) που περιλαμβάνει κατειλημμένους χώρους, ενώ η ανακαίνιση δεν αφορά την καλύτερη διαβίωση των φοιτητών όπως τους σκουριασμένους σωλήνες, τη λεγεωνέλλα στο νερό, τις υλικοτεχνικές ελλείψεις, αλλά το βάψιμο της πρόσοψης του κτιρίου και όλων των εσωτερικών χώρων, γιατί προφανώς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ νοιάζεται μόνο για την εικόνα. Κάποιοι απ'τους εργαζόμενους διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι δεν θα συνδράμουν σε μια εκκένωση», γράφει ομάδα φοιτητών στο facebook για το περιστατικό.