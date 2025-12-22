Dua Lipa: H ρομαντική απόδραση με τον αγαπημένο της στο Μεξικό και οι καυτές πόζες στην παραλία

Η Dua Lipa «τρέλανε» τους φαν της επιδεικνύοντας την εντυπωσιακή της σιλουέτα με ένα μικροσκοπικό μπικίνι με λεοπάρ print, ενώ ο γοητευτικός αρραβωνιαστικός της Callum Turner εμφανίστηκε επίσης χωρίς μπλούζα στην παραλία κατά τη διάρκεια μίας πρόσφατης ρομαντικής τους απόδρασης. Η 30χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε να χαλαρώνει καθώς ολοκλήρωσε τη λατινοαμερικάνικη περιοδεία της με τίτλο Radical Optimism στην Πόλη του Μεξικού την περασμένη εβδομάδα.

Πόζαρε επίσης στο Instagram φορώντας ένα μικροσκοπικό ολόσωμο φόρεμα, ενώ ο 35χρονος Callum στο πλευρό της, επειδείκνυε το μαύρισμά του. Η Dua Lipa φόρεσε επίσης ένα εξίσου εντυπωσιακό μπικίνι για μια καυτή selfie μπροστά στον καθρέφτη, επιδεικνύοντας τους άψογους κοιλιακούς της και τη λεπτή μέση της. Έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Η βαλίτσα μου παραμένει γεμάτη».

Την περασμένη εβδομάδα, η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα για τη Λέσχη Βιβλίου Service95, μαζί με τον αγαπημένο της - ο οποίος βρέθηκε επίσης στην πόλη για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας Atropia. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Times Style, περιέγραψε λεπτομερώς την πρώτη τους συνάντηση. Αποκάλυψε επίσης τον «κανόνα» που έχει το ζευγάρι που τους επιτρέπει να διατηρούν τη σχέση τους εν μέσω του φορτωμένου προγράμματός τους και των μεγάλων αποστάσεων.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι είχαν «ίσως δύο, τρία, τέσσερα, πέντε παραλίγο ατυχήματα κατά τη διάρκεια της ζωής μας χωρίς να συναντηθούμε», πριν τελικά βρουν ο ένας τον άλλον. Είπε: «Υπήρχαν πολλά τέτοια πράγματα και μετά, όταν τα καταφέραμε και οι δύο, μείναμε και οι δύο ελεύθεροι και απλώς νόμιζα ότι ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

Θυμήθηκε επίσης την ακαριαία τους σύνδεση στα γενέθλια ενός κοινού φίλου, όταν κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον και συνειδητοποίησαν ότι και οι δύο είχαν διαβάσει το ίδιο μυθιστόρημα, το «Trust του Hernan Diaz». Ο Callum αφηγήθηκε: «Στην κινηματογραφική εκδοχή κοιτάζω τον ουρανό και λέω, σε ακούω. Καταλαβαίνω. Τα σήματα είναι δυνατά, μην ανησυχείς».«Και αυτή ήταν πραγματικά η πρώτη [στιγμή].»

