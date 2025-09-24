Dua Lipa: Τι απαντά στις φήμες για την απόλυση του ατζέντη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Τόσο η Lipa όσο και το πρακτορείο ταλέντων της WME έχουν χαρακτηρίσει την ιστορία «κατηγορηματικά ψευδή», λέγοντας ότι ο David Levy σταμάτησε να συνεργάζεται με την ποπ σταρ το 2019

Η Dua Lipa
Το τελευταίο διάστημα κατέκλυσαν το διαδίκτυο δημοσιεύματα ότι η Dua Lipa απέλυσε τον ατζέντη της, αφού εκείνος υπέγραψε επιστολή με την οποία ζητούσε να αποσυρθεί το φιλοπαλαιστινιακό ιρλανικό συγκρότημα Kneecap από το φεστιβάλ Glastonbury τον Ιούλιο.

Τόσο η Lipa όσο και το πρακτορείο ταλέντων της WME έχουν χαρακτηρίσει την ιστορία «κατηγορηματικά ψευδή», λέγοντας ότι ο David Levy σταμάτησε να συνεργάζεται με την ποπ σταρ το 2019.

Σε δήλωσή τής μάλιστα η Λίπα επέκρινε την προσπάθεια του Levy να φιμώσει το συγκρότημα Kneecap, αλλά είπε ότι η «σκόπιμα εμπρηστική ιστορία, που δημοσίευσε η Daily Mail είχε «δημιουργηθεί... για να τροφοδοτήσει το διαδίκτυο».

«Δεν εγκρίνω τις ενέργειες του David Levy ή άλλων μουσικών στελεχών προς έναν καλλιτέχνη που λέει την αλήθεια τους», έγραψε στο Instagram story της η Ντούα Λίπα.

«Δεν μπορώ επίσης να αγνοήσω πώς αυτό έχει αντιμετωπιστεί στον Τύπο. Όχι μόνο η ιστορία ήταν εντελώς ψευδής, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποιείται από την Daily Mail ήταν σκόπιμη, καθαρά για clickbait, σαφώς σχεδιασμένη».

«Είναι πάντα Ελεύθερη Παλαιστίνη», πρόσθεσε η Ντούα Λίπα «αλλά η εκμετάλλευση μιας παγκόσμιας τραγωδίας προκειμένου να πουλήσουν εφημερίδες είναι κάτι που βρίσκω βαθιά ανησυχητικό».

Σε ξεχωριστή δήλωση, το WME δήλωσε στο BBC: «Οι αναφορές που υποδηλώνουν ότι η Dua Lipa ή η διοίκησή της απέρριψαν έναν από τους ατζέντηδές μας λόγω των πολιτικών του απόψεων είναι κατηγορηματικά ψευδείς».

Αναγνωρίζοντας ότι ο Levy είχε παίξει ρόλο στην "πρώιμη καριέρα" της Lipa, ανέφερε ότι είχε παραμείνει μέρος της ομάδας της «σε συμβουλευτικό ρόλο» μέχρι «νωρίτερα φέτος» όταν μετακινήθηκε σε άλλα έργα.

Ο πατέρας της τραγουδίστριας, Ντουκάγκτσιν Λίπα, είναι ο μάνατζέρ της από το 2022.

