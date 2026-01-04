Παναθηναϊκός AKTOR: Επιχείρηση ανάκτηση αυτοπεποίθησης ενόψει «διαβολοβδομάδας»

Η ψυχολογία στον Παναθηναϊκό AKTOR μετά την ήττα στο ντέρμπι για την Euroleague, είναι λογικό να είναι πεσμένη. Οι «πράσινοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία να πετύχουν νίκη που θα τους έδινε ώθηση κορυφής. Ακόμη κι έτσι το πρόβλημα δεν ήταν βαθμολογικό, αλλά αγωνιστικό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στην ομάδα όπως έπρεπε και παράλληλα προσπάθησε να τους ανεβάσει την αυτοπεποίθηση αλλά και να τους υπενθυμίσει την υποχρέωσή τους απέναντι στο κλαμπ και τον κόσμο.

Μετά απ’ όλα αυτά, το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι πως δεν θα καθίσει καιρό σε αυτή την κατάσταση. Από σήμερα αρχίζει νέα σειρά συνεχόμενων αγώνων, ικανών να αλλάξουν ξανά την ψυχολογία, δίνοντας στο «τριφύλλι» τη χαμένη του αυτοπεποίθηση.

Στις 16:00 υπάρχει το ματς με την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της GBL. Στο Telekom Center Athens με γενική είσοδο 5 ευρώ για τους φιλάθλους. Ματς που σαφώς δεν είναι ικανό για αγωνιστικά συμπεράσματα, όμως προσφέρεται για τόνωση αυτοπεποίθησης μέσω… ξεσπάσματος των «πράσινων».

Ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει τον Ντίνο Μήτογλου που ταλαιπωρείται από θλάση, όπως και τους Λεσόρ-Γκριγκόνις. Μένει να φανεί ποιους θα επιλέξει να αφήσει εκτός ο κόουτς των «πράσινων» καθώς ακολουθεί και «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Την Τρίτη 6/1 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο και δύο μέρες μετά υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια. Ματς που πρέπει να τα νικήσει οπωσδήποτε το «τριφύλλι».

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μύκονος-ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας Πατρών-ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής-Περιστέρι 73-59

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου-Μαρούσι ΕΡΤ Sports 1

13:00 Άρης-Ολυμπιακός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:00 Παναθηναϊκό AKTOR-Καρδίτσα ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

